نظام مبتكر للكشف عن نوبات الربو باستخدام التصوير الحراري

شاركت المجموعة البحثية «المدن الذكية المستدامة (S2C)»، التابعة لمركز بحوث الأمن السيبراني وتحليل البيانات، بمجموعة مشروعات بحثية مبتكرة، بالتعاون مع جامعة دبي، وجامعة قطر، وجامعة هاروكوبيو في أثينا، تزامناً مع شهر الابتكار، بهدف فتح مجالات التعاون والشراكة بين هذه المجموعة البحثية وقطاع الصناعة، والدوائر، والهيئات الحكومية، والخاصة.

وتعد الصحة الرقمية أحد أهم الأبحاث التي تعمل عليها المجموعة البحثية «المدن الذكية المستدامة»، حيث تم عرض تطبيقات الصحة الرقمية، منها نظام الكشف عن نوبات الربو باستخدام التصوير الحراري وإشارات مخطط كهربيّة القلب (ECG)، التي تهدف إلى الكشف عن بداية نوبات الربو من خلال تحليل الأشعة تحت الحمراء، وتحليل إشارات تخطيط القلب لمرضى الربو الذين تتم مراقبتهم في مراكز الرعاية الصحية.

كما عرض بحث آخر إضفاء الطابع الافتراضي على العنف من أجل مدن ذكية أكثر أماناً، حيث يهدف إلى معالجة تحديات المدن الكبرى في سلامة وصحة المجتمع، وتم خلالها عرض مقاطع فيديو بطريقة افتراضية تحاكي سيناريوهات العالم الحقيقي، كما أنها تستخدم للتوليد الاصطناعي لمجموعة البيانات متبوعة بوضع العلامات التلقائية للصور ورسم المربعات المحيطة، ويعد هذا البحث أكثر تنوعاً ودقة لكشف العنف باستخدام أنظمة المراقبة الذكية، ما يساعد على تحقيق مدن ذكية أكثر أماناً. وعرض مشروع آخر أنظمة تحقيق كفاءة استخدام الطاقة على مستوى المنزل والمنشآت الرياضية، وتضم هذه الأنظمة مشروعين بحثيين، أحدهما يستهدف التطور المستمر لتقنين الطاقة عن طريق جمع البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل البيانات الضخمة، وفي هذا البحث، تم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واختبارها وتوظيفها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة على المستوى المنزلي من خلال المعالجة التلقائية لسلوك الاستهلاك على مستوى الأجهزة، وإنشاء توصيات مخصصة باستخدام منصات الحوسبة عالية الأداء.

كما يمكن أن تفيد مستويات المعيشة في المناطق الحضرية بشكل كبير من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي، وابتكارات تصور البيانات، وبالتالي يمكن الإسهام في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتطوير المدن المستدامة.