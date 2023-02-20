بلدية دبي تُطلق «التفتيش الذكي» لعمليات الرقابة البيئية

أطلقت بلدية دبي «برنامج التفتيش الذكي»، النظام الخاص لتنفيذ عمليات الرقابة البيئية في إمارة دبي، بدقةٍ وكفاءةٍ عاليتَين، ووفق المواصفات القياسية العالمية، ما يسهم في تنظيم وتخطيط ومتابعة عمليات الرقابة البيئية على المنشآت الصناعية والخدمية والمشروعات التطويرية، وذلك في إطار جهودها لضمان التزام أصحاب تلك المنشآت والمشروعات بالشروط والمعايير البيئية، تعزيزاً لاستدامتها.

وصُمّم البرنامج ليتوافق مع المواصفات والخصائص اللازمة لتنفيذ الرقابة البيئية، عبر أتمتة عمليات الرقابة على كل المنشآت والمشروعات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف في حفظ بيانات وسجلات عمليات التفتيش، إضافةً إلى تعزيز مستوى الالتزام البيئي لدى أصحاب المنشآت والمشروعات بالقوانين والتشريعات البيئية المعمول بها على مستوى الإمارة.

ويتميز برنامج التفتيش الذكي بالعديد من الخصائص التي تسهل العمليات الرقابية، وتوفر البيانات من خلال إتاحة إمكانية الاطلاع على ملخص لجميع عمليات التفتيش، تشمل الزيارات التفتيشية المُخططة، والزيارات التي لاتزال قيد التنفيذ، والزيارات المنفذة.

كما صُمّمت قوائم التفتيش بما يتوافق مع متطلبات التفتيش البيئي لمختلف القطاعات البيئية، لضمان جودة ودقة وكفاءة التقارير، خصوصاً أن جميع تقارير التفتيش ستُحفظ في النظام، ما يُسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

كما يتيح إمكانية الاطلاع على بيانات المنشآت الصناعية والخدمية والمشروعات التطويرية، وتسهيل التعديل على تفاصيلها وبيانات التواصل، وإضافة أي منشآت أو مشروعات جديدة، وجدولة خطط التفتيش السنوية لجميع المفتشين في النظام، فضلاً عن إمكانية إدخال وإعادة تعيين خطط متابعة التفتيش أو الزيارات الطارئة.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود البلدية لاستكمال أتمتة العمليات الرقابية الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة وسلامة الغذاء.