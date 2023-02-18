«الدعم الاجتماعي» تطلق مسح الأسر ذات الدخل المحدود في أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن إطلاق مسح الأسر ذات الدخل المحدود، بهدف الوصول إلى فهم أعمق للوضع الاجتماعي للمستفيدين، حيث ستسهم نتائجه في إيجاد برامج تساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة في إمارة أبوظبي، والأسر المستفيدة من الدعم للمشاركة في المسح، مشيرة إلى أنهم سيتلقون رسالة نصية للمشاركة في المسح، وطالبتهم بمشاركة رابط الاستبانة مع أفراد عائلتهم المستفيدين من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي.

وتقدم الهيئة الدعم لـ4380 أسرة، بإجمالي 29 ألفاً و369 فرداً، وفقاً لخط الدعم للأسرة يتم احتسابه وفقاً لعدد أفرادها وبناءً على المخصصات لكل فرد، ويمكن للمستفيد استخدام مبلغ الدعم نقداً بنسبة 50%، ونسبة 50% عبر الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقة الدعم.

وأكدت الهيئة توفير ثلاثة برامج للمستفيدين، تشمل برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وبرنامج التمكين، إضافة إلى برنامج الإرشاد المالي.

ويهدف برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي إلى تقديم الدعم للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، التي تحمل خلاصة قيد صادرة عنها.

ويحقق البرنامج عدداً من الأهداف، تتمثل في تحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأسر المواطنة المستفيدة من الدعم وسد احتياجاتها الأساسية، من خلال دعمها مالياً وتمكين أفرادها القادرين على العمل عبر تدريبهم بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتسهيل حصولهم على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، لتوفير حياة كريمة لهم.

وأشارت الهيئة إلى أن برنامج التمكين «التمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي»، يهدف إلى تشجيع المستفيدين المؤهلين والقادرين على الانخراط في سوق العمل من خلال إنشاء منظومة شراكات استراتيجية مع جهات مختلفة في كل القطاعات، لإيجاد فرص تدريبية ووظيفية ملائمة لإمكانيات ومؤهلات منتسبي برنامج الدعم.

وقالت إنه لضمان مساندتهم، تعقد العديد من الشراكات الفعالة مع مؤسسات ومراكز معتمدة للتدريب والتأهيل المهني والإرشاد الأسري والاجتماعي، وتقدم باقة متنوعة من برامج تدريبية وتأهيلية وحياتية لصقل مهارات أفراد الأسرة.

ولفتت إلى أن برنامج الإرشاد المالي، يستهدف تعزيز نمط الإدارة المالية الحكيمة وترسيخ أسس التخطيط المالي السليم، وزرع ثمرة الثقافة المالية للمستفيدين من الهيئة لمواجهة مسؤولياتهم المالية بكفاءة، وحمايتهم من الديون وتداعياتها، فضلاً عن تزويدهم بمهارات الترشيد في الإنفاق، بهدف بناء جيل مدرك لأهمية التخطيط المالي السليم وتقنين الإنفاق، وقد تم تطوير البرنامج بالتعاون مع مؤسسات مالية واجتماعية رائدة في الدولة، حيث يسعى البرنامج إلى ترسيخ أسس التخطيط المالي السليم.

وذكرت الهيئة أن خط الدعم المالي للأسرة يتم احتسابه وفقاً لعدد أفرادها وبناءً على المخصصات لكل فرد حيث يخصص لرب الأسرة مبلغ 7450 درهماً شهرياً، ولكل فرد في الأسرة يبلغ 14 عاماً فما فوق مبلغ 3725 درهماً، ولكل فرد ما دون 14 عاماً مبلغ 2235 درهماً، مشيرة إلى أنها عند دراسة الطلب في برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي يتم احتساب إجمالي دخل الأسرة، بالنظر إلى الدخل الثابت والثروة والمنافع الاجتماعية التي يتلقاها كل فرد منها.