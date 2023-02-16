مركز الدعم الاجتماعي بشرطة رأس الخيمة يتعامل مع 549 حالة و66 استشارة خلال عام 2022

تعامل مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مع 549 حالة و66 استشارة خلال العام المنصرم 2022، وذلك من خلال (4) أفرع يضمها المركز حرصت مجتمعة على تعزيز رسالة استراتيجية وزارة الداخلية، المتمثلة في العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات استباقية وذكية ومبتكرة، حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات.

وأوضح مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة رأس الخيمة، المقدم دكتور أحمد إبراهيم سبيعان أن المركز يحرص على تطوير العمل الشرطي المجتمعي وتقديم الحلول الملائمة وتوفير الدعم اللازم لمختلف الحالات المجتمعية، والتعامل معها باحترافية ووضع أفضل الحلول التي تلائم المشاكل مع تقديم النصح الكامل والإرشاد، للخلافات الأسرية والجنح وقضايا التهديد والابتزاز والتنمر وغيرها من القضايا، وتوفير كافة أوجه الدعم النفسي والاجتماعي وتقديم النصائح والتوعية للأفراد لتجنب السلوكيات السلبية، وإحلال الاستقرار المجتمعي.

وأكد المقدم الدكتور إبراهيم سبيعان، أن مركز الدعم الاجتماعي، لا يغفل عن شؤون الأسرة والطفل، باعتبارهم أحد أهم شرائح المجتمع، كون الأسرة النواة الأولى للمجتمع، والطفل عماد الوطن ومستقبله، فحرص المركز على توفير الرعاية والاهتمام بأمن واستقرار الأسر والأطفال من خلال طرح العديد من المبادرات والحملات التي تسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وتعزز الرعاية السليمة للأسرة والأبناء في بيئة تحفزهم على تنمية إمكاناتهم وقدراتهم واكتشاف مواهبهم الإبداعية، ضمن جهود شرطة رأس الخيمة، في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، باتباع أفضل الممارسات المتقدمة، عبر تطبيق اللوائح والقوانين وفقاً لمنظومة أمنية متميزة.