«الإمارات للفضاء» تعد تقارير حول آثار الزلزال في تركيا وسورية

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء انتهاء فريق مشروع منصة تحليل البيانات الفضائية، التابع لمجمع البيانات الفضائية، من إعداد عدد من التقارير التحليلية حول آثار الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سورية، مخلّفاً الآلاف من الضحايا، وذلك بالتعاون مع شركة «بيانات» الحكومية الرائدة، بهدف تطوير حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية باستخدام صور الأقمار الاصطناعية.

وأكدت الوكالة أن تقديم هذه التقارير التي تتضمن رصداً تحليلياً بالأقمار الاصطناعية للمناطق المتأثرة بالزلزال، تأتي انطلاقاً من عضوية الوكالة في الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، وكجزء من الجهود الدولية في إدارة أزمة زلزال تركيا - سورية، لافتة إلى أن هذه التقارير تعد نموذجاً للمنتجات المتوقّعة التي سيتم تطويرها باستخدام منصة تحليل البيانات الفضائية.

وأشارت الوكالة إلى أن منصة تحليل البيانات الفضائية تعد منصة رقمية للتطبيقات والبرمجيات التي تخص رصد الأرض والاستشعار عن بُعد، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع لتطوير حلول تدعم التحديات الوطنية والعالمية، في شكل تطبيقات البيانات الفضائية والخدمات ذات القيمة المضافة (VAS).

من جهة أخرى، انطلقت في أبوظبي، أمس، أعمال الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، الذي تستضيفه الإمارات ممثلة بالمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، بمشاركة 45 مختصاً في القطاع من 14 دولة عربية، بالإضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، وممثلين عن سكرتارية لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، وكذلك مجموعة من أبرز الخبراء الدوليين العاملين في مجال البيانات الجغرافية لعرض إسهامات منظمة الأمم المتحدة والمنشآت الدولية لتسليط الضوء على أفضل التجارب العربية والعالمية في مجال استخدام وتطوير الأعمال الجغرافية المكانية.

وتعد استضافة هذا الاجتماع، الذي ينعقد للمرة الثانية في دولة الإمارات، تأكيداً على مكانتها الرائدة وجهودها الحثيثة للارتقاء بقطاع البيانات المكانية على مستوى المنطقة، والذي يعتبر محوراً من المحاور الاستراتيجية التي تُسهم في مسيرة التطوير الشاملة لمختلف الدول، إلى جانب تسليط الضوء على دور دولة الإمارات الفاعل في تعزيز سبل التعاون المشترك بين مختلف الدول العربية في وضع حلول مبتكرة للارتقاء بقطاع البيانات المكانية والجغرافية على مستوى الدولة والمنطقة ككل.

التقارير تتضمن رصداً تحليلياً بالأقمار الاصطناعية للمناطق المتأثرة بالزلزال.