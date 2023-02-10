وزير الموارد البشرية والتوطين يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون حول القوى العاملة وتنمية المهارات

بحث وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، مع أكيو إيسوماتا السفير الياباني لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال القوى العاملة وتنمية مهارات الموارد البشرية.

كما جرى خلال اللقاء الذي عقد بمبنى الوزارة في دبي استعراض منظومة التشريعات والإجراءات الناظمة لسوق العمل الإماراتي وحزمة المبادرات المتعلقة بالتدريب المهني وتطوير وتنمية المهارات والخبرات الوظيفية للموارد البشرية الوطنية.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تطوير آفاق التعاون الثنائي في مجالات العمل والتنمية البشرية.

حضر اللقاء شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، وريكو ساساوكا، رئيس القسم السياسي بالسفارة اليابانية وعدد من المسؤولين من الجانبين.