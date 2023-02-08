محمد بن راشد: للوطن رجال.. يحفظونه.. يرعونه.. ويحمون حدوده ومكتسباته

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، حفل تخريج الدورة الـ47 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية التي تضم 373 خريجاً، منهم 15 خريجاً من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمقر الكلية في مدينة العين.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «أثناء تخريج الدورة الـ47 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية اليوم.. للوطن رجال.. يحفظونه.. يرعونه.. ويحمون حدوده ومكتسباته.. حفظهم الله ورعاهم وسدد خطاهم».

وقد هنّأ سموه الخريجين متمنياً لهم كل التوفيق في مقتبل المرحلة الجديدة التي ينتقلون معها لمواصلة دورهم في خدمة الوطن، والعمل على إعلاء شأنه، مثنياً سموه على الدور المهم الذي لعبته، ولاتزال، كلية زايد الثاني العسكرية كصرح معرفي أسهم في تخريج أجيال من الكوادر العسكرية المؤهلة والمزودة بكل الأدوات التي تمكنها من الاضطلاع بواجبها تجاه الوطن، وتعينها على صون مقدراته وحماية مكتسباته.

ودعا صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخريجين إلى أن يكونوا دائماً المثال والقدوة في الإخلاص والوفاء والتفاني في خدمة الوطن والذود عن حياضه، والمبادرة للقيام بواجباتهم، والاضطلاع بمسؤولياتهم على الوجه الأكمل، لإعلاء راية الإمارات خفاقة عالية في كل المحافل والمناسبات، وأن يتحلوا في كل الأوقات بالقيم العسكرية الأصيلة، ليكونوا دائماً الواجهة المشرقة التي تظهر المعدن الأصيل لأبناء الإمارات في مختلف المواقف وفي شتى الظروف، تأكيداً لنهج دولتنا الدائم في مساندة الحق والعدل، وأن يكونوا دائماً النموذج الملهم في تقديم المساعدة لكل من يحتاج يد العون، لاسيما في أوقات الشدائد والملمات.

ونوّه سموه بعطاء خريجي كلية زايد الثاني العسكرية، وما يعكسه من عمق الثوابت الوطنية التي أرسى أسسها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ترسيخها في التفاني في خدمة الوطن، والانتماء لترابه، والتباري في البذل والعطاء في سبيل تحقيق رفعته وصون كرامته، لتظل دولة الإمارات عزيزة شامخة في كل وقت وحين.

وقد بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني، أعقبه متابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاستعراض العسكري للخريجين، الذين مروا أمام المنصة الرئيسة للاحتفال، لتحية سموه وضيوف الحفل الذي حضره لفيف من كبار ضباط القوات المسلحة وأعضاء السلكين الدبلوماسي والعسكري لدى الدولة، وجمع من أهالي وذوي خريجي الدورة الـ47 للكلية.

وألقى قائد كلية زايد الثاني العسكرية، اللواء الركن عامر محمد النيادي، كلمةً وجه خلالها أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة احتفال الكلية بتخريج دورة المرشحين الـ47.

وقال إن صناعة قادة على قدر كبير من الكفاءة، يعني إعداد القوة الكامنة في كل أمة أفضل إعداد، وإن قوة كل جيش تكمن في قوة قادته المسلحين بالعلم والمعرفة، وإتقان فنون القتال في مختلف الأحوال والأوقات، مشيراً إلى أن كلية زايد الثاني العسكرية لا تكتفي بالتعليم النظري لفنون الحرب فحسب، بل تحرص على تنفيذ التطبيق العملي في مختلف بيئات العمليات، كما أنها تحرص على وضع المرشحين تحت ظروف عملياتية صعبة، تؤهلهم لأن يكونوا قادة محترفين يُعتمد عليهم في ميدان المعركة.

ولفت اللواء الركن عامر النيادي، إلى الإنجازات التي حققتها الكلية خلال العام الماضي، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، حيث حصلت الكلية على الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم، لتخصص «إدارة الإمداد والخدمات اللوجستية»، مشيراً إلى أهمية هذا التخصص في القوات المسلحة.

وقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم المتفوقين وأوائل الخريجين، وشمل التكريم المرشحين الضباط: عبدالله سيف القمزي، ومروان عمر الشحي، وعبدالحميد هاشم محمد، ومحمد صالح الشامسي، وراشد سعيد المزروعي، وعبدالله بطي الفلاحي، ومحمد حمد الأحبابي، وعسمان عبدالله العامري، حيث هنّأ سموه المُكرَّمين لتفوقهم، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتميز في صفوف القوات المسلحة.

وعقب التكريم، شاهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضيوف الحفل، عرضاً عسكرياً للمشاة، أبرز مدى الكفاءة والاستعداد الميداني للمرشحين الضباط، ما يعكس مدى تميز كلية زايد الثاني العسكرية في الجمع بين العلوم العسكرية الأكاديمية والإعداد البدني والذهني عالي المستوى لطلابها، ليكونوا دائماً على أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ أي مهام توكل إليهم، وفي كل الأوقات، وضمن مختلف الظروف.

وتلا العرض أداء الخريجين القسم، أعقبه مراسم تسليم وتسلُّم العَلَم من الدورة الـ47 إلى الدورة الـ48 من طلبة الكلية.

وفي ختام الحفل، التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع الخريجين، وإلى جانبه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المراكز الحدودية، ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، وقائد الكلية، اللواء الركن عامر محمد النيادي.

نائب رئيس الدولة دعا الخريجين إلى أن يكونوا دائماً المثال والقدوة في الإخلاص والوفاء والتفاني في خدمة الوطن والذود عن حياضه.

373

خريجاً للدورة الـ47 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية، منهم 15 خريجاً من الدول الشقيقة والصديقة.