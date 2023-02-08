الابتكار حوّل دبي مركزاً عالمياً للنقل والذكاء الاصطناعي

أكّد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» ورئيس الموانئ والجمارك ومؤسسة المنطقة الحرة، سلطان بن سليّم، أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستشرافية للمستقبل، كانت مفتاح نجاح تحوّل دبي إلى تجربة لا نظير لها عالمياً، ومركزاً دولياً للنقل والخدمات، بفضل تحفيز سموّه للابتكار واستباق المتغيّرات لتحويل التحديات إلى فرص.

جاء ذلك، خلال جلسة رئيسة بعنوان «دبي.. قصة ابتكار مستدام في النقل واللوجستيات الدولية»، انعقدت في اليوم الثاني من «حوارات الابتكار»، بتنظيم المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دبي، بالتزامن مع فعاليات الدورة الثامنة من شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2023».

وقدّم بن سليّم نظرة شاملة عن تاريخ دبي الحديث، الذي ارتبط دائماً بالابتكار والرؤى الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: «دبي نفسها صورة للإبداع، بتحوّلها من مدينة صغيرة على ضفاف الخور إلى إحدى أهم مدن العالم في مجالات التجارة والسياحة والابتكار والتكنولوجيا.. هناك الكثير من المدن التي تمكنت من تحقيق إنجازات، ولكن يندر أن تكون هناك مدينة تجمع كل هذه النجاحات في آن واحد».

وتطرّق بن سليّم إلى المشروعات الكبرى والعملاقة، التي كان لفكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقراراته الحكيمة، الدور المحوري في تحقيقها، خصوصاً ما يتعلق بقطاع النقل البحري والبري والجوي، الذي أصبحت معه دبي عقدة مواصلات رئيسة على مستوى العالم، ونقطة ربط بين مختلف قاراته. وقال: «(طيران الإمارات) هي أحد إبداعات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فالشركة التي انطلقت عام 1985 أصبحت اليوم واحدة من أكبر الشركات العالمية، وترتبط خطوطها بأهم المحطات الدولية»، مضيفاً أن «رؤية سموّه كانت عاملاً أساسياً في بناء المطارات ومشروعات النقل الجوي، وصولاً إلى حجمها وموقعها العالمي الحالي، إيماناً من سموّه أن جذب حركة الطيران العالمية إلى دبي يتطلب وجود مدينة متكاملة لخدمات الطيران، وقد حققت هذه الرؤى نجاحاً عالمياً، رغم أن الكثيرين آنذاك لم يتوقعوا هذا النجاح».

وركّز بن سليّم على تجربة موانئ دبي العالمية وقال: «دور رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي مركزاً عالمياً للتجارة، وتحويل الشركة نفسها إلى رائد عالمي في مجال النقل البحري، وأحد أكبر المشغلين للموانئ حول العالم». وقال: «بفضل الابتكار، تحوّلت (موانئ دبي) من شركة صغيرة إلى شركة عالمية، ووصل حجم المناولات العام الماضي إلى 80 مليون حاوية حول العالم، ونجحنا في استخدام تقنيات البيانات الكبرى والذكاء الاصطناعي لتطوير سلسلة الإمداد والتوصيل وتسريع عمليات المناولة، بحيث نتصدر اليوم الشركات العالمية الرائدة في سرعة التنفيذ وكفاءته».

وشهدت فعاليات اليوم الثاني، ندوة معرفية استعرضت فيها «مايكروسوفت» (أوبن إيه آي)، مختبر الذكاء الاصطناعي، الذي أطلق مبادرات رائدة عدة، شكلت قفزات عالمية رائدة، في مقدمتها «تشات جي بي تي»، وتحدثت فيها ريما سمعان، مسؤولة البيانات والذكاء الاصطناعي في «مايكروسوفت».