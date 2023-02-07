منتدى يبحث الاستدامة المالية في مرحلة ما بعد «كورونا»

تنظم وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي، الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تحت عنوان «الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا.. التحديات والفرص»، إضافة إلى ثلاث جلسات حوارية لمناقشة أبرز التوجهات المالية العالمية، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2023.

ويعقد المنتدى في 12 فبراير الجاري، في فندق جميرا ميناء السلام بدبي، حيث يعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية وبحضور مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.

أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أهمية القمة باعتبارها حدثاً عالمياً ومنصة مهمة لاستشراف وبناء المستقبل للأجيال المقبلة، إذ يجتمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء والخبراء المتخصصين في المجال المالي من مختلف أنحاء العالم وممثلي المنظمات والمؤسسات المالية، بهدف تبادل الرؤى والخبرات والتجارب الحكومية الناجحة في مواجهة مختلف التحديات التي يشهدها العالم.

بدوره، شدد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، على أهمية منتدى المالية العامة للدول العربية بوصفه ملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة.

وأكد أن مواضيع المنتدى لهذا العام، تواكب احتياجات المرحلة الحالية، منوهاً بالدعم الذي تقدمه السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة لأنشطة صندوق النقد العربي.

إلى ذلك، تنظم وزارة المالية خلال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات جلسة مغلقة عالية المستوى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومشاركة صندوق النقد العربي، فيما يشهد اليوم الثاني عقد جلسة حوارية لسيدات الأعمال والشباب مع كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع عدد من المؤسسات مثل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمؤسسة الاتحادية للشباب.

وضمن فعاليات اليوم الثاني ستعقد وزارة المالية جلسة عامة بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت عنوان «دور السياسات الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة». كما ستشهد مشاركة الوزارة في توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون وعدد من اللقاءات الثانية مع القيادات المالية الإقليمية والدولية.