وزراء الشباب العرب وقادة مؤسسات العمل الشباب في النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة

تستضيف القمة العالمية للحكومات 2023، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة؛ بمشاركة وزراء الشباب العربي وقادة مؤسسات العمل الشبابي في المنطقة الذين يبحثون مع مجموعات شبابية عربية من مختلف التخصصات، القضايا والفرص التي تهم الشباب.

وتركز هذه الدورة على علاقة الشباب بالهوية واللغة العربية ونظرة الشباب العربي إلى العالم وانطباعات العالم عنه، والسردية التي تقدمها المنطقة العربية لتعزيز صورة الشباب العربي وتقديم انطباعات إيجابية صحيحة عن البلاد العربية وكفاءاتها ومواهبها الشبابية ورؤاها المستقبلية الطموحة وحرصها على تحويل التحديات إلى فرص.

تبادل الأفكار

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة في ظل انعقاده كأولى الفعاليات الإقليمية مع إعلان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العام الجاري 2023 "عام الشباب العربي"، لتشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية الهادفة، وتبادل الأفكار والخبرات مع الحكومات العربية، فضلا عن معرفة واقع الشباب العربي، وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكياته وتطلعاته ورؤيته.

وينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشاركة وزراء الشباب العرب، ومنهم وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية د. أشرف صبحي، ووزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي ، والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين أيمن المؤيد، ، ووزير الشباب في الأردن محمد النابلسي، ، ووزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب محمد المهدي بن سعيد، ، ووزيرة شؤون الشباب والرياضة في البحرين السيدة روان توفيقي، ، ووزيرة الشباب والرياضة في السودان الأستاذة هزار عبد الرسول عجب، ووزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا محمد أسلم اسويدات، ووزير الشباب والرياضة في الجزائر عبد الرزاق سبقاق، ووزير الشباب والرياضة في العراق أحمد محمد حسين قاسم، ووزير الشباب والرياضة في تونس كمال دقيش، ووزير الريادة والتمكين في فلسطين المهندس أسامة السعداوي، ووزيرة الشباب والثقافة في جيبوتي هيبو مؤمن عسوي، ووزير الشباب والرياضة في لبنان الدكتور جورج كلاس، ووزير الشباب والرياضة في الصومال محمد بري محمود، ووزيرة دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي رائدة الشباب في مؤتمر المناخ "كوب28 شما المزروعي.

كما يشهد الاجتماع العربي للقيادات الشابة مشاركة نائب وزير الرياضة السعودي بدر القاضي، والأمين العام لمؤسسة مسك المهندس بدر الكحيل ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك من المملكة العربية السعودية الدكتور بدر البدر والمدير التنفيذي لمركز الشباب في سلطنة عمان زيد السلماني ، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عمران شرف ، ونائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة العامة للشباب مشعل السبيعي ، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بجمهورية مصر العربية الدكتورة رشا راغب، والمدير التنفيذي لمركز الشباب في سلطنة عُمان المهندس زيد السلماني، ومعاون وزير الثقافة من الجمهورية العربية السورية سناء الشوا، والأمينة العامة لوزارة الشباب بجمهورية جزر القمر زهرية سيد أحمد، ومديرة مركز زاي لبحوث تعليم اللغة العربية من دولة الإمارات البروفيسورة هنادا طه.

وتشهد هذه الدورة انعقاد حلقة وزارية شبابية مفتوحة تضم عدداً من وزراء الشباب العرب مع نخبة من الشباب العربي من مختلف المجالات والتخصصات، يسبقها عرض لنتائج اللقاءات التمهيدية التي سبقت تنظيم الاجتماع، ورصدت آراء 1,000 شاب وشابة من الوطن العربي حول المحاور التي تطرحها نقاشات الاجتماع العربي للقيادات الشابة وحلقته الوزارية في دورته الثانية.

شما المزروعي: لا يمكن الحديث عن المستقبل دون إشراك الشباب

وفي هذا الإطار قالت شما المزروعي: "نجاح النسخة التأسيسية للاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 وفي ختام فعالية إكسبو العالمية التي استضافتها دولة الإمارات العام الماضي أثمر بتأسيس فريق عمل عربي مشترك معني بالاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها نحو مسارات التنمية المتعددة".

وأضافت المزروعي: "في هذه النسخة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة نضع ملفاً مهماً على طاولة النقاش والتحليل، وهو هوية الشباب العربي وصورته في العالم، من خلال نظرته إلى نفسه ونظرة العالم له، وبحث سبل تمكينه من تفعيل فرصه وتعزيز ارتباطه بلغته العربية في شخصيته ونتاجه المعرفي والمهني، وذلك بموازاة العمل معاً على تجديد السردية الإيجابية عن القدرات والإمكانات الشبابية الواعدة وتغذية الأمل في نفوس الشباب".

وقالت المزروعي: "نبني على مكتسبات الدورة السابقة، وسيكون لدينا دوماً أفكار وتوصيات جديدة للاستفادة منها في تحقيق الأثر الأفضل والتأثير الأمثل لمبادرات العمل الشبابي المحلية والمشتركة في منطقتنا. ونتطلع إلى نتائج نوعية للدورة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة هذا العام".

وأضافت معاليها وبصفتها رائدة الشباب في مؤتمر المناخ "كوب28:" سنعمل مع كافة الشركاء في الدول العربية من وزارات شباب ومؤسسات لتعزيز مشاركة الشباب العربي في المؤتمر وإيصال صوتهم وزيادة وعيهم في ملف التغير المناخي بما يدعم طموحاتهم للعب دور قيادي ومؤثر في المنطقة والعالم.

فعاليات نوعية

ويتخلل الاجتماع عروض تقديمية شاملة من مؤسسات عربية متخصصة بالعمل الشبابي من كلٍ من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية.

ويشهد الاجتماع عرض تجربة مجالس الشباب في دولة الإمارات بحضور نخبة من القادة وأعضاء مجالس الشباب بكل أنواعها منذ تأسيس المنظومة إلى يومه، مع إبراز مختلف قصص النجاح، والآفاق المتاحة لمشاركة نموذج مجالس الشباب الناجح مع مختلف الدول العربية لتطوير مشاركة الشباب في تنمية مجتمعاتهم.

ويحفل الاجتماع بكلمات رئيسية ملهمة ومحفزة عن الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال العمل الشبابي العربي من جهة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي يتم العمل عليها بالتعاون مع كافة الجهات لتصميم مستقبل واعد للشباب العربي بمشاركة فاعلة منه في كل المراحل.

وستكون هناك عروض ثقافية وفعاليات فنية مرتبطة بالهوية واللغة العربية خلال المؤتمر الذي يتيح للمشاركين فيه حضور فعاليات القمة العالمية للحكومات وما تتخللها من فعاليات وأنشطة وحوارات ولقاءات مع رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية.

ويناقش الاجتماع بجلساته المنوّعة كيفية التواصل مع الشباب وتحدث لغته لتقديم روايته لواقعه ورؤيته لغد أفضل، مع تسليط الضوء على علاقة الشباب بلغتهم وأهمية ارتباطهم بها واعتزازهم بهويتهم الوطنية المنفتحة على العالم والشريكة في أهداف التنمية نحو عالم أفضل.

وسيشارك الاجتماع العربي للقيادات الشابة مع الحضور والإعلام نتائج دراسات نوعية متعلقة بواقع وتطلعات ومستقبل الشباب، إلى جانب مخرجات أبحاث واستطلاعات رأي متخصصة قام بها مركز الشباب العربي، إلى جانب أدلة العمل الشبابي العربي وأدلة المراكز والمبادرات الشبابية في الوطن العربي.

دورة تبني على مكتسبات أخرى

وتشكل هذه الدورة الثانية استمراراً للنجاح الذي حققته النسخة التأسيسية للاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي نظمه مركز الشباب العربي عام 2022 بحضور أكثر من 100 من ممثلي قيادات الشباب العربي في 22 دولة عربية، وبمشاركة 15 من وزراء الشباب العرب ونحو 30 من رؤساء مؤسسات تمكين الشباب في الدول العربية، والذي شارك أيضاً مع الجمهور دراسات وتقارير وأدلة عمل نوعية عن الشباب العربي وراهنه وتطلعاته وفرصه، ومنها "أفضل السياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية"، و"أبرز تحديات العمل الشبابي في العالم العربي"، و"الدليل الشامل للمبادرات والمراكز الشبابية في العالم العربي".