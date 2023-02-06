إبراهيم الجروان: الإمارات في مأمن من الزلازل القوية

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ابراهيم الجروان لـ "الامارات اليوم" أن الإمارات والجزيرة العربية في مامن من الزلازل القوية، مشيراً إلى أن الزلازل سببها الاساسي تحرك القشرة الارضية أو الصفائح القارية ، الصفائح التكتونية.

وقال الجروان إنه من المعروف أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل وإن ظهرت بعض المستشعرات التي قد تستشعر بدء النشاط الزلزالي قبل الشعور بالزلازل على سطح الأرض، إلا أنها لا تكون فاعلة في درء المخاطر لصغر الفترة بين الاستشعار وحدوث الزلزال والمقدرة بالدقائق.

وشرح أن تركيا تقع في منطقة تجمع تصادم صفائح وهي العربية والافريقية والأوراسية. وكذلك الهضبة الإيرانية تقع في نطاق التقاء الصفحة الهندية والاوراسية والعربية.

وبين أن نقاط التقاء الصفائح العقارية هي المناطق التي تكون عادة نشطة زلزاليا ، أما في داخل الصفيحة الواحدة كحال الجزيرة العربية فتكون مناطق هادئة من الزلازل أو الحركات الأرضية.

وأشار إلى أن تأثيرات زلازل جنوب تركيا امتدت إلى بلاد الشام خاصة سوريا حيث تقع في المناطق المتاخمة لمركز الزلزال في جنوب شرق تركيا والذي بلغت قوته 7.7 ريختر في منطقة قهرمان مرعش.