الإمارات تعلن رسمياً ترشيح عبد الله المندوس لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رسمياً اليوم عن ترشيح سعادة الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للفترة من 2023 حتى 2027.

ويعد المندوس أول عربي من قارة آسيا يترشح للمنصب، حيث يشغل سعادته حاليًا منصبي رئيس الاتحاد الأسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة.

ويأتي ترشيح عبد الله المندوس لهذا المنصب الهام في ظل التقدير الواسع الذي يحظى به في أوساط مجتمع الأرصاد الدولي بفضل خبرته المتميزة التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال الأرصاد الجوية وعلوم المناخ، فضلاً عن جهوده الملموسة لتطوير قدرات الأرصاد الجوية ودعم مرافق وهيئات الأرصاد الوطنية لدى الدول الأعضاء في للاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا).

كما يتماشى ترشيح الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتولي منصب رئاستها مع توجه الدولة لترسيخ مكانتها في المنظمات الدولية، ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي ودعم جهوده الرامية للوصول إلى حلول عمليّة طويلة الأمد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تعود بالنفع على المنطقة والعالم ككل.

وقال عبد الله المندوس "يأتي إعلان دولة الإمارات رسمياً عن ترشيح اسمي لتولي هذا المنصب من منطلق الاهتمام الذي توليه دولتنا لقضايا الأرصاد الجوية والمناخ والطقس والمجالات ذات الصلة، والانضمام إلى الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات والمنظمات والإقليمية والدولية الأخرى لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لجميع سكان العالم للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية، فضلاً عن تعزيز العمل المشترك للارتقاء بمنظومة خدمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم في ظل الطلب المتزايد على هذه الخدمات، بما يواكب الحاجة إلى تطوير أبحاث وتقنيات جديدة من شأنها توفير بيانات ومعلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في مجال التنبؤ بالطقس والمناخ."

من جانبها قالت شيماء محمد عبدالله آل علي، مدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي : “في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات متعددة بسبب تغير المناخ، يشكل ترشيح سعادة الدكتور عبد الله المندوس لرئاسة المنظمة قراراً صائباً بالنظر إلى الخبرة المتميزة والكفاءة العالية التي أظهرها في قيادة العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بعلوم الطقس والمناخ، ما يجعله الخيار الأمثل لرئاسة المنظمة واستمرار دورها الحيوي في دعم التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم”. وأضافت : " نحن على ثقة بأن سعادته يمتلك الرؤية والقدرة على تحمل المسؤولية التي ستقع على عاتقه في حال اختياره لرئاسة المنظمة، وندعو كافة الدول الأعضاء في المنظمة إلى دعم ترشحه والعمل معه من أجل إيجاد حلول فاعلة للتحديات العديدة التي ستواجه المنظمة على صعيد التعامل مع آثار تغير المناخ للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا لشعوب العالم."