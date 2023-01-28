تأثيرات الحالة الجوية تنتهي تدريجياً.. وارتفاع في «الحرارة» اعتباراً من الإثنين

تبدأ تأثيرات الحالة الجوية التي تشهدها الدولة منذ منتصف الأسبوع، في التلاشي تدريجياً، على أن تقلّ اعتباراً من اليوم، حيث تقل حدتها، مع بقاء فرصة سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية الشمالية والشرقية خلال النهار.

وشهدت الدولة على مدار الأيام الثلاثة الماضية حالة عدم استقرار جوي نتيجة مرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا، ظل خلالها الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وتخللتها سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية نهاراً، مع فرصة سقوط أمطار، فيما تكون الرياح شمالية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة وقوية أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج ليلاً في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً يصبح رطباً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يتحول إلى صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية، منوهاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية شمالاً خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً صباحاً غرباً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يبقى مضطرباً في الصباح غرباً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الإثنين المقبل سيظل رطباً مع فرصة تشكّل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، فيما تظل الرياح شمالية غربية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الثلاثاء المقبل، رطباً مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تصبح الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.