«أوقاف دبي» و«التداوي» تطلقان «لا تشل هم» لإنشاء وقف صحي

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، ومجموعة التداوي للرعاية الصحية، مبادرة «لا تشل هم»، لتوفير نفقات علاج المرضى غير القادرين، وغير المؤمن عليهم صحياً.

وتقوم المبادرة على إنشاء وقف صحي من تبرعات أهل الخير، يعود ريعه لسد نفقات الحالات المرضية غير القادرة على تحمل كلفة العمليات الجراحية والعلاج.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، علي المطوع، إن وقف الصحة يوفر مصدراً مستداماً لتوفير نفقات علاج الحالات الإنسانية، والمرضى غير القادرين على سداد كلفة العلاج.

وأضاف: «تسهم شراكتنا مع مجموعة التداوي الصحية في تحقيق أهداف الوقف في دعم الحالات المرضية، وتقديم أفضل رعاية صحية لهم».

وذكر أن المبادرة تعزز دور الوقف في خدمة المجتمع، ومساندة الحالات المرضية الإنسانية، داعياً كل فئات المجتمع والمؤسسات والشركات لدعم مبادرة (لا تشل هم)، بما يمكن المؤسسة من تنفيذ الوقف الجديد، وتوجيه ريعة لحساب علاج الحالات المرضية.

من جانبه، أفاد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، مروان حاجي ناصر، بأن المستشفى حريص على توفير أفضل رعاية صحية للحالات المرضية، عبر كوادر طبية وتمريضية على أعلى مستوى من الكفاءة، تطبق المعايير الصحية العالمية.

وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة «لا تشل هم» لاستقبال تبرعات المؤسسات ورجال الأعمال والقادرين في المجتمع، بما يوفر التمويل اللازم لإنشاء وقف صحي يقدم دعماً مستداماً للحالات المرضية غير القادرة.

وأوضح أن التبرع متاح لجميع أفراد المجتمع عبر الصناديق الخيرية في مستشفى تداوي، وعبر الرسائل النصية القصيرة.

وتستقبل المبادرة تبرعات القادرين عبر حساب مؤسسة الأوقاف في مصرف أبوظبي الإسلامي على رقم الحساب 10917633، ورقم الحساب الدولي AE960500000000010917633، ومصرف الإمارات الإسلامي على رقم الحساب 3507456574503، ورقم الحساب الدولي AE650340003507456574503، وعبر تطبيق «دبي الآن». وتتيح المبادرة التبرع عبر الصناديق الخيرية في مستشفى تداوي، إضافة إلى تقديم تبرعات تبدأ من 10 دراهم إلى 1000 درهم عبر الرسائل النصية القصيرة بشركتي «دو» و«اتصالات».