"أوقاف دبي" و"التداوي الصحية" تطلقان "لاتشل هم" لإنشاء وقف صحي بدبي



أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر ومجموعة التداوي للرعاية الصحية مبادرة (لاتشل هم) لتوفير نفقات علاج المرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم صحيا.

وتقوم المبادرة على إنشاء وقف صحي من تبرعات أهل الخير، يعود ريعه لسد نفقات الحالات المرضية غير القادرة على تحمل كلفة العمليات الجراحية والعلاج.

وقال سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة اموال القصر بدبي إن وقف الصحة يوفر مصدر مستدام لتوفير نفقات علاج الحالات الإنسانية، والمرضى غير القادرين على سداد كلفة العلاج.

وأضاف: تسهم شراكتنا مع مجموعة التداوي الصحية في تحقيق أهداف الوقف في دعم الحالات المرضية، وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.

وذكر أن المبادرة تعزز دور الوقف في خدمة المجتمع، ومساندة الحالات المرضية الإنسانية، داعيا كافة فئات المجتمع والمؤسسات والشركات لدعم مبادرة (لاتشل هم) بما يمكن المؤسسة من تنفيذ الوقف الجديد، وتوجيه ريعة لحساب علاج الحالات المرضية.

من جانبه، قال سعادة مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية إن المستشفى حريص على توفير أفضل رعاية صحية للحالات المرضية، عبر كوادر طبية وتمريضية على أعلى مستوى من الكفاءة، تطبق المعايير الصحية العالمية.

وأضاف: تم إطلاق مبادرة (لاتشل هم) لإستقبال تبرعات المؤسسات ورجال الأعمال والقادرين في المجتمع، بما يوفر التمويل اللازم لانشاء وقف صحي، يقدم دعم مستدام للحالات المرضية غير القادرة.

وأوضح أن التبرع متاح لجميع أفراد المجتمع عبر الصناديق الخيرية في مستشفى تداوي، وعبر الرسائل النصية القصيرة.

وتستقبل المبادرة تبرعات القادرين عبر حساب مؤسسة الأوقاف في مصرف أبوظبي الإسلامي على رقم الحساب

10917633 ورقم الحساب الدولي

AE960500000000010917633، و مصرف

الإمارات الإسلامي على رقم الحساب

3507456574503 ورقم الحساب الدولي AE650340003507456574503، وعبر تطبيق (دبي الآن).

وتتيح المبادرة التبرع عبر الصناديق الخيرية في مستشفى تداوي إضافة إلى تقديم تبرعات تبدأ من 10 دراهم إلى الف درهم عبر الرسائل النصية القصيرة بشركتي دو وإتصالات،

بارسال كلمة صحة للأرقام

7710 للتبرع بـ 10 دراهم

7750 للتبرع بـ 50 درهم

3100 للتبرع بـ 100 درهم

4901 للتبرع بـ 500 درهم

4902 للتبرع بـ 1000 درهم .