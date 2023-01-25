جامعة الإمارات تنظم ندوة حول مخاطر المخدرات

نظم مركز إسعاد الطلبة، خدمة الإرشاد وجودة الحياة بجامعة الإمارات، أمس، ندوة حول مخاطر المواد المخدرة والوقاية منها، شارك فيها مجموعة من المختصين والمتعافين من آفة المخدرات من جهات ومؤسسات عدة، تحت رعاية وحضور المستشار الثقافي لرئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، زكي أنور نسيبة.

وقال النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، الدكتور أحمد مراد، إن الجامعة آمنت منذ نشأتها بأهمية نشر الوعي وبناء شراكات استراتيجية مع أفضل المؤسسات من أجل إيجاد حلول تخدم المجتمع، كما تحرص على نشر الوعي وأهمية درء المخاطر ومواجهة التحديات لدى الطلبة.

وتناول مدير إدارة مكافحة المخدرات بمدينة العين، المقدم الدكتور سالم عبيد العامري، أسباب تعاطي المواد المخدرة ودور الأسرة في حماية أفرادها من المخدرات.

وشرحت استشاري الطب النفسي وطب الإدمان، الدكتورة حوراء سجواني، التأثير النفسي والعقلي لتعاطي المواد المخدرة.