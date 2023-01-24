انخفاض في «الحرارة» وأمطار مصحوبة بـ «برق ورعد»

تشهد الدولة اعتباراً من اليوم حالة عدم استقرار جوي نتيجة مرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة.

فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تميل درجات الحرارة للانخفاض، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية، تصبح مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يشهد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي ليبقى غائماً جزئياً إلى غائم، وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد على مناطق متفرقة، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، موضحاً أن الرياح تظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب الركامية، تصبح مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام ويكون غائماً أحياناً، مع سقوط أمطار على بعض المناطق خصوصاً الساحلية والشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ويكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس السبت المقبل غائماً جزئياً بوجه عام، ويكون غائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ويكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتشهد الدولة منذ بداية النصف الثاني من الشهر الجاري، انخفاضاً في درجات الحرارة، ليكون الطقس بارداً نهاراً وشديد البرودة أحياناً خلال الليل بوجه عام، ويرجع ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي المتمركز فوق سيبيريا، حيث يندفع هواء بارد نحو شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها.

رياح الشمال

تشهد الدولة هذا الشهر نشاطاً ملحوظاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار خصوصاً على المناطق الداخلية والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر بشكل ملحوظ، فيما تزداد الرطوبة النسبية خصوصاً في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيّئ الفرصة لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.