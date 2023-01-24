رئيس الدولة يستقبل رئيس الكونغو

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم في مجلس قصر البحر. فخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه والرئيس فيلكس تشيسكيدي مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والكونغو وفرص تطوير العلاقات بما يخدم المصلحة المشتركة.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.