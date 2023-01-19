حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قرارا إداريا، بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.

ونص القرار الإداري رقم (1) لسنة 2023م، على أن يُشكّل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي برئاسة عفاف إبراهيم المري، وعضوية كل من :



1. الدكتور جاسم محمد الحمادي، أميناً عاماً.

2. حميد علي العبار الشامسي.

3. سلطان محمد عبدالله الخيال.

4. عيسى هــــــــلال الحزامي.

5. مصبح سعيد بالعجيد الكتبي.

6. فاطمة موسى البلوشي.

7. إيمان راشد سيف.

وبحسب القرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين الأعضاء في أول اجتماع له، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.