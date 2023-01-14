250 ألف مشترك في «تأمين التعطُّل عن العمل» خلال 13 يوماً

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، أن إجمالي عدد المشتركين في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» منذ بدء التسجيل في النظام (1 يناير الجاري) حتى أمس (13 يناير)، تجاوز 250 ألف مشترك، موضحة أن النظام يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمَّن عليه عند تعطله عن العمل بكلفة منخفضة إلى حين توافر فرص عمل بديلة، بما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي لسوق العمل دون تحمُّل أصحاب العمل أي تكاليف. ودعا وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، خليل خوري، العاملين في سوق العمل إلى الإسراع بالتسجيل في النظام الذي يكفل ديمومة الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم، ويعزز التوازن ضمن سوق العمل، لتكون أكثر تنافسية وجاذبية للمواهب الوطنية والعالمية، وبما يعزز حضور الإمارات وجهةً مثالية للعيش والعمل.

ويوفر المجمع التأميني، الذي تمثله شركة «دبي للتأمين» ثماني قنوات للتسجيل والاشتراك في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل»، هي: الموقع الإلكتروني https://www.iloe.ae، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني «iloe»، وأجهزة الخدمة الذاتية «Kiosk»، ومراكز خدمات رجال الأعمال، ومراكز الصرافة، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، إلى جانب الرسائل النصية، وفواتير شركات الاتصالات.

وبحسب الوزارة فإن 88% من المشتركين فضلوا الاشتراك في النظام من خلال الموقع الإلكتروني، بينما اختار 8% التطبيق الذكي للاشتراك في النظام، واختار 4% الاشتراك من خلال القنوات الأخرى المتاحة.