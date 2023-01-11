أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:55 والثاني عند الساعة 04:55 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والثاني عند الساعة 22:01.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 00:55 والجزر الأول عند الساعة 18:10 والثاني عند الساعة 07:15.