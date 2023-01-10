محمد بن راشد يكرم مركز شرطة المرقبات

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "مركز شرطة المرقبات" أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف ال6 نجوم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كرمنا اليوم "مركز شرطة المرقبات" .. أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف ال6 نجوم .. المركز يدار بالذكاء الصناعي .. أنجز أكثر من 100 ألف معاملة .. يقدم خدماته بـ7 لغات .. حقق نسبة رضا للجمهور 99.8٪ .. وزمن استجابة للحالات الطارئة دقيقة ونصف فقط .. هذه دبي التي لا تنافس إلا نفسها.