«طرق دبي» تقيس خصائص التنقل بـ «استبيان ميداني»

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأنها أطلقت استبياناً ميدانياً لقياس خصائص التنقل لدى الأفراد والعائلات المقيمة أو العاملة في إمارة دبي، إلى جانب الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها، موضحة أن هذه الخطوة ضمن مساعيها الهادفة إلى تحديث خططها الاستراتيجية للطرق والنقل، وتعزيز شبكات الطرق وشبكات وخدمات النقل الجماعي، بهدف تقديم تجربة تنقل سهلة وآمنة للجمهور، ومواكبة التنمية العمرانية المستقبلية لإمارة دبي حسب خطة دبي الحضرية 2040.

ويشمل الاستبيان الذي ينطلق من يناير الجاري حتى يونيو المقبل، أكثر من 7000 عينة متنوعة من سكان دبي والإمارات المجاورة، بينهم 5000 أسرة من (المواطنين والمقيمين)، و1500 من الزوار والعاملين فيها، و500 من شركات نقل البضائع.

وقالت مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الهيئة، منى العصيمي، إن الهيئة ستباشر خلال الأيام المقبلة، استبياناً لقياس خصائص وسلوكيات التنقل لدى سكان وزائري دبي، وستتنوع قنوات التواصل مع الجمهور وتتضمن استبيانات منزلية، وزيارات ميدانية، ومقابلات شخصية، وأخرى رقمية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد.

وأضافت أنه سيتم جمع وتحليل ودراسة نتائج الاستبيان بطريقة مهنية وشفافة للحصول على المعلومات التي تسهم في مساعدة الهيئة على تحديث الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لشبكة الطرق وأنظمة النقل الجماعي، بما في ذلك مترو وترام دبي، والحافلات العامة، وأنماط النقل البحري، ووسائل التنقل الفردية والمرنة.

ودعت العصيمي الجمهور إلى الاستجابة والتعاون في حال طلب منهم المشاركة في الاستبيان، حيث إن هذه البيانات ستلعب دوراً فعالاً في اتخاذ القرارات الأنسب والتخطيط الأمثل لتطوير شبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي، وتعزيز التنقل وشبكات النقل في إمارة دبي.

• الاستبيان يهدف إلى تعزيز شبكات الطرق وخدمات النقل الجماعي في دبي.