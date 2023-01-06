مبادرة "الأهل غير" تفاجئ نزيلين مصريين باستقدام أسرتيهما لزيارتهما في رأس الخيمة.. فيديو

جسدت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة موقفاً إنسانية بإطلاقها مبادرة " الأهل غير" بالتزامن مع أسبوع النزيل الخليجي تضمنت تكفل المؤسسة العقابية والإصلاحية باستقدام أسرتا نزيلين من الجنسية المصرية من خارج إلى الدولة لزيارة ابنيها النزلين في المؤسسة.

حيث بدأت المبادرة باستقبال الأسرتين في مطار رأس الخيمة الدولي بحضور مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، العقيد عبد الله الحيمر، وعدد من الضباط قبل أن يتم نقلهما بمركبات خاصة إلى الفندق، وفي صباح اليوم الثاني تم تجهيز إحدى القاعات في مقر المؤسسة العقابية والإصلاحية لاستقبال أهالي النزيلين بحضور مسؤولي شؤون المواطنين في القنصلية المصرية بدبي يتقدمهم ياسر الحلواني وممثلي إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من الضباط وسط أجواء خالطتها دموع الفرح باللقاء بعد غياب طويل، حيث دخل النزيلين اللذان لم يكونا على علم بالمبادرة إلى القاعة المجهزة للقاء ذويهما في موقف عكس الإنسانية والتراحم التي تتمتع بها قيادة وحكومة الإمارات .

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن مبادرة " الأهل غير " جسد مشهد اللقاء الأسري بين الأم والأب والأشقاء مع النزيلين أهداف وزارة الداخلية بتعزيز الدور المجتمعي في أسمى معانيه، حيث أشاد مسؤول شؤون المواطنين في القنصلية المصرية بدبي هذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات الإنسانية التي تتحلى بها دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً وحرصها الدائم على رسم البسمة وإدخال الفرح لقلوب النزلاء وذويهم.