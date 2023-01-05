23.7 مليون مسافر استقبلتهم منافذ دبي خلال عام 2022

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأن منافذ دبي استقبلت 23 مليوناً و700 ألف مسافر خلال العام الماضي، فيما شهدت أعداد المسافرين ارتفاعاً بنسبة 89%، مقارنة بعام 2021، وسط توقعات بمعدلات نمو قياسية خلال العام الجاري، فيما أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، أن الإدارة تواجه التحديات والنمو القياسي في عدد المسافرين بدراسات استشرافية وخطط مسبقة وكوادر مدربة.

وأوضح المري لـ«الإمارات اليوم» أن الإدارة وضعت خططاً مسبقة للتعامل مع معدلات النمو القياسية المتوقعة في أعداد المسافرين عبر منافذ دبي، فضلاً عن تأهيل وتدريب كوادرها بشكل مستمر للتعامل مع هذه التحديات باحترافية وكفاءة عالية.

وذكر أن الإدارة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق والتواصل مع شركائها من الجهات المختلفة، لمواجهة التحديات قبل حدوثها بوقت كافٍ، لضمان التعامل الأمثل معها، بما يليق بمكانة إمارة دبي وخططها الاستراتيجية.

ولفت المري إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة نجحت بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال والمشاريع في مختلف التخصصات، الأمر الذي فرض ضرورة التكيف مع هذه المرحلة والاستعداد الكامل لها.

وتابع أن ما تحقق من نتائج مبهرة على صعيد أعداد المسافرين، ومؤشرات التنافسية العالمية يؤكد مكانة دبي وقدرتها على التعامل والاستجابة السريعة للتحديات، خصوصاً أن هذه الإنجازات تحققت في مرحلة التعافي التي شهدناها طوال العام الماضي، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها إقامة دبي في تطوير البنى التحتية في مطارات دبي وتزويدها بأحدث الخدمات والمنظومات الرقمية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وفرق العمل المدربة على أحدث الأجهزة والإجراءات التي تسهل عملهم.

وأضاف أن هدف «إقامة دبي» يتمثل في مواكبة توجهات القيادة بالتحول الرقمي الشامل في توفير الخدمات في مختلف مطارات ومنافذ الإمارة، بهدف توفير تجربة سفر غير مسبوقة للقادمين إلى دبي، والحفاظ على مكانتها كوجهة أولى للراغبين في السياحة أو العمل أو العيش، والرائدة في تقديم أفضل الممارسات وأعلى معايير الخدمات التي تستند إلى ثقافة الابتكار كركيزة أساسية في تطوير الخدمات والارتقاء بمجال الخدمات النوعية في قطاع صناعة سياحة الطيران وقطاع السياحة والسفر.

وحسب إحصاءات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي شهدت ليلة رأس السنة الميلادية في الـ31 من ديسمبر 2022 حضوراً كثيفاً للمسافرين القادمين إلى دبي من مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية، حيث بلغ إجمالي عدد القادمين إلى دبي في ليلة رأس السنة الميلادية 107 آلاف و82 مسافراً، منهم 95 ألفاً و445 قادماً عبر مطارات دبي، و6527 مسافراً قادماً عبر منفذ حتا البري، 5010 مسافرين دخلوا دبي عبر منافذها البحرية.

وبذلك ارتفعت نسبة أعداد المسافرين القادمين إلى دبي بواقع 89% خلال عام 2022، حيث أنهى مأمورو جوازات إقامة دبي إجراءات دخول 23 مليوناً و672 ألفاً و468 مسافراً عبر مختلف منافذها، بواقع 21 مليوناً و817 ألفاً و22 مسافراً عبر المنافذ الجوية، ومليون و612 ألفاً و746 مسافراً من خلال منفذ حتا و242 ألفاً و700 مسافر استخدموا المنافذ البحرية، مقابل 12 مليوناً و25 ألفاً و468 مسافراً عبر مطارات دبي، و83 ألفاً و271 مسافراً عبر المنافذ البحرية، و399 ألفاً و83 قادماً عبر منفذ حتا في عام 2021.

من جانبه، قال مساعد المدير لشؤون المنافذ الجوية اللواء طلال الشنقيطي، إن عدد مستخدمي البوابات الذكية في مطارات دبي شهد نمواً كبيراً حيث بلغ سنة 2021 نحو أربعة ملايين مستخدم، فيما قفز ليصل إلى 13 مليون مستخدم سنة 2022، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين خلال العام الجاري إلى 20 مليون مستخدم.

ولفت إلى أن «إقامة دبي» دأبت على التخطيط المسبق، من خلال عقد الاجتماعات المبكرة لمناقشة والاطلاع على حركة المسافرين لا سيما في المواسم التي تشهد فيها المطارات زيادة كبيرة في أعداد المسافرين، حيث يتم استعراض ومناقشة التوقعات لحركة المسافرين، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، ويتم بموجبها وضع الخطط الخاصة بتوزيع وتخطيط القوى العاملة في منطقة الجوازات لاستقبال واستيعاب وتسهيل حركة الأعداد المرتفعة من مستخدمي المطارات، فضلاً عن تخطيط عملية توزيع المسافرين في منطقة البوابات الذكية، بالاعتماد على توظيف واستخدام أحدث التقنيات، واستدامة تحسين وتطوير الأنظمة المستخدمة، والعمل على تسريع وتسهيل الإجراءات للموظفين والمسافرين.

جدير بالذكر أن مطارات دبي كرست مكانتها العالمية، ضمن أكثر المطارات ازدحاماً بالعالم، والأكثر سرعة في تقديم الخدمات وسرعة الإجراءات للمسافرين، حيث حلّت بالمرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أفضل 10 مدن في مؤشر أفضل 100 مدينة في العالم لعام 2022، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق «يورومونيوتر» في المملكة المتحدة.

• 107 آلاف و82 مسافراً إجمالي عدد القادمين إلى دبي في ليلة رأس السنة الميلادية.

• 89 % ارتفاعاً في أعداد المسافرين العام الماضي وتوقعات معدلات نمو قياسية العام الجاري.

دراسة معدلات النمو

قالت رئيس قسم استشراف المستقبل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مريم الصابري، إن الإدارة وضعت ضمن خطتها 2030، آلية عمل تضمن الاستعداد والتأهب المسبق لكل التحديات المحتملة في مختلف مجالات عملها، لضمان التعامل معها بسهولة وسلاسة. وذكرت أن الإدارة أسست وحدة تنظيمية متخصصة باستشراف المستقبل سنة 2016، تعمل بشكل مستمر على دراسة معدلات النمو في حركة المسافرين عبر منافذ دبي الجوية والبرية والبحرية، كذلك التغيرات التي قد تطرأ على مختلف القطاعات الحيوية لديها، ومن ثم وضع الخطط الاستباقية لعلاجها والتعامل معها بأعلى درجات الكفاءة.

ولفتت الصابري إلى أن إقامة دبي تعمل بشكل سنوي على تقييم خططها واستراتيجياتها بهدف اكتشاف التحديات المستقبلة، وتعزيز الجوانب الإيجابية والاستثمار الأمثل للفرص المستقبلية المتاحة. وأشارت إلى أن الإدارة كانت لديها خطط واستعدادات مسبقة لمرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، وتوقعات بنمو كبير في حركة المسافرين، خصوصاً العام الجاري 2023، ومن ثم تم وضع الخطط المثلى للاستعداد المسبق لهذه المرحلة، بما يتناسب مع سرعة معدلات التعافي التي تمر بها إمارة دبي.