حمدان بن محمد: هناك قادة يصنعهم الزمن وقادة يصنعون زمنهم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي على "تويتر": " هناك قادة يصنعهم الزمن .. وقادة يصنعون زمنهم .. هناك قادة يغيرون العمران .. وقادة يغيرون فكر الإنسان"



وأضاف سموه: "هناك قادة كتب التاريخ سطورهم بماء .. وقادة حفروا لشعوبهم مجداً في ذاكرة التاريخ".



هناك قادة يصنعهم الزمن .. وقادة يصنعون زمنهم .. هناك قادة يغيرون العمران .. وقادة يغيرون فكر الإنسان .. هناك قادة كتب التاريخ سطورهم بماء .. وقادة حفروا لشعوبهم مجداً في ذاكرة التاريخ pic.twitter.com/AJG26hFCct — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) January 5, 2023