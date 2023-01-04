لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة رئيس اللجنة محمد عيسى الكشف، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك، وسارة محمد فلكناز، وسعيد راشد العابدي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، ويوسف عبدالله البطران، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما حضر الاجتماع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والماء وطاقة المستقبل المهندس يوسف أحمد آل علي.