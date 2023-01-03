60 ألف مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال أول يومين من تطبيقه

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بلغ خلال أول يومين من بدء العمل به، أكثر من 60 ألف مشترك .

ويأتي العمل بالنظام الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير الجاري، تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يهدف الى تأمين دخل مؤقت للعامل عند تعطله عن العمل بتكلفة منخفضة لحين توفر فرص عمل بديلة لتدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل بدون تحمل أصحاب العمل أي تكاليف.

واختار 86% من المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، الاشتراك في النظام من خلال الموقع الالكتروني https://www.iloe.ae والذي يعتبر واحدا من ثماني قنوات يوفرها المجمع التأميني والذي تمثله شركة "دبي للتأمين" لتوفير خدمات التأمين ضد التعطل عن العمل، وتشمل القنوات الأخرى للاشتراك، التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، ومراكز الصرافة، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، الى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.

كما اختار 90 % من المشتركين ، الاشتراك في النظام بشكل سنوي، وهو خيار متاح للمشمولين في التأمين والذين ينقسمون الى فئتين ، تضم الأولى ، من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه خمسة دراهم شهريا (60 درهما سنويا)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم ، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهريا (120 درهما سنويا). ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 الف درهم. علما بأن آليات السداد المتاحة هي نصف سنوي، وربعي وشهري.

ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.