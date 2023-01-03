موسيقى

تسبب قائد دراجة نارية في منطقة السلمة بأم القيوين بإيقاظ أسرة الساعة الواحدة صباحاً بعدما توقف أسفل نافذة شقتهم المطلة على الطريق العام، وشغّل الموسيقى بأعلى صوت.

سكوتر

طالب متسوقون بمنع استخدام آلة «سكوتر» داخل المراكز التجارية، معربين عن استغرابهم السماح للأطفال بقيادتها بين أفراد الجمهور، بطريقة تعرضهم وتعرض الأطفال أنفسهم للخطر.

تعقيم

لاحظ مستخدمون لأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك، تراجع الاهتمام بتعقيم مفاتيح تلك الأجهزة، وعدم وجود معقمات لاستخدامها قبل إتمام العملية أو بعدها، مطالبين بجعل هذه الإضافة دائمة، للحماية من جميع أنواع الفيروسات التي تنتقل باللمس.

كيس

لاحظ متسوقون أن كثيراً من المحال لا تعيد ما يتبقى من ثمن الكيس الورقي البالغ 25 فلساً للزبون الذي يدفع درهماً أو 50 فلساً لشرائه، إلا إذا طالب موظف «الكاشير» بذلك.

شروط

لاحظ مستهلكون إدراج شركات العديد من الشروط والأحكام في العروض الترويجية أو بطاقات الهدايا التي تطرحها، لافتين إلى أن ذلك يفقدها مزاياها، ويجعل من الصعب الاستفادة منها في بعض الأوقات.

نظافة

يتسبب عمال التنظيف في بعض محطات غسيل السيارات بإتلاف بعض المقتنيات، نتيجة عدم خبرتهم. وقال قارئ إن عاملاً بإحدى المحطات «شفط» مفتاح التحكم بالمكيف، ما تسبب في تعطيله.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.

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