طقس غائم وبحر «مضطرب» في أول أيام العام الجديد

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس أول أيام العام الجديد (2023) غائماً جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح غدٍ مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 الى 25 كم/س، تصل الى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الإثنين، سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً خاصة على المناطق الساحلية والجزر غرباً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء المقبل على بعض المناطق الداخلية، منوهاً إلى أن الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 الى 25 كم/س، تصل الى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.