حديقة

نوّه زوّار لحديقة الراشدية للسيدات في عجمان، بإعفاء كبار السن من رسوم الدخول البالغة درهمين، تقديراً رمزياً منهم لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

منافذ

جدد مستخدمون لشارع النعيمية الرابط بين عجمان والشارقة، مطالبتهم الجهات المعنية بفتح منافذ جديدة في الطريق، لتخفيف حدة الازدحام المروري التي يشهدها الطريق بشكل متكرر، ما يتسبب في عرقلة حركة السير.

أسعار

اشتكى متسوقون، وضع بعض المحال في مراكز تجارية، أسعاراً مخفضة على أجزاء محددة من المنتجات المعروضة على الأرفف، وتعمّد ترك العديد من المنتجات المماثلة بسعرها الأصلي غير المشمول بالعرض، بما يتسبب في حالة من الإرباك والحرج للمتسوقين عند بلوغ أجهزة الدفع.

سرعة

استغرب قرّاء يرتادون المناطق المحاذية للشواطئ في الدولة، قيام البعض بقيادة الدراجات الهوائية وآلة «سكوتر» الكهربائية، بسرعة كبيرة وسط الجموع، وبطريقة تهدد سلامة الأطفال الذين يلعبون بكثافة في تلك المناطق، داعين إلى منعها تماماً في تلك الأماكن.

تطبيقات

لاحظ مستهلكون ارتفاعاً غير مبرر في أجرة توصيل الطلبات من المطاعم عبر تطبيقات التوصيل المعروفة، داعين الجهات المعنية في الدولة، إلى إلزامها وضع معايير دقيقة لتحديد تلك الأجرة، بينها المسافة وأسعار الوقود، وعدم ترك الأمر لتلك التطبيقات.

أمطار

دعا قرّاء بلديات الدولة، إلى وضع خطة لتفادي حدوث تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع، عبر تحديد الأماكن التي تتجمع فيها المياه باستمرار، ومعالجتها جذرياً، وذلك للتخفيف من حدة الازدحامات التي تشهدها بعض الطرق كل مرة عقب تساقط الأمطار فيها.

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