الطقس غائم جزئياً وانخفاض في درجات الحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم على المناطق الشمالية والشرقية، وبعض المناطق الساحلية، يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً.

وأوضح أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية (15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/ س). ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:31، والمد الثاني عند الساعة 04:07.

والجزر الأول عند الساعة 21:07، والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:12، والمد الثاني عند الساعة 23:54 والجزر الأول عند الساعة 16:57، والجزر الثاني عند الساعة 05:54.