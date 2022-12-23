بدء تسجيل طلبات التحاق الكوادر الوطنية بـ «ورش العمــل الفضائية»

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء فتح باب التسجيل أمام الشباب المواطنين خريجي الجامعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، للمشاركة في «ورش العمل الفضائية»، التي تهدف إلى بناء وتطوير الكوادر الوطنية في علوم وتكنولوجيا الفضاء وريادة الأعمال، ودعم برنامج الفضاء الوطني.

وذكرت الوكالة أن ورش العمل الفضائية تختص ببناء القدرات الوطنية في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، بهدف دعم برنامج الفضاء الطموح لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل فعّال، كما تُسهم في تسريع وتعزيز المعرفة بمجال الفضاء لمجموعة من المشاركين، من خلال الجمع بين الممارسات الأكاديمية والبحثية في ظل بيئة فريدة تشجع وترعى ثقافة الابتكار في مجال الفضاء، موضحة أن هذا البرنامج صُمّم خصيصاً لتسريع نقل المعرفة وتطبيق مهارات الهندسة الفضائية.

وأفادت الوكالة بأنها توجّه هذا الجهد لاستهداف الأفراد المهتمين بالمشاركة في ورش العمل الفضائية لمدة ستة أشهر، بهدف تدريب المشاركين وتطوير مهارتهم ضمن مجالات وتخصصات معرفية متعددة، بما يوائم المتطلبات والمهارات اللازمة لتنفيذ المشروعات الفضائية الوطنية، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي المكثّف يُعزّز المعرفة المكتسبة من خلال مجموعة من ورش العمل الأكاديمية، إضافة إلى التدريبات العملية من قبل خبراء في مجال الفضاء، كما يعد بمثابة حلقة وصل لتسريع الربط بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العميلة المصاحبة لتطوير مشروعات الفضاء.

ويتكوّن البرنامج التدريبي من مرحلتين رئيستين، تنطلق الأولى اعتباراً من 23 يناير وإلى التاسع من فبراير 2023، وتتضمن ورشة عمل أكاديمية تُركّز على تأثير البيئة الفضائية على عناصر تصميم المهمة الفضائية، حيث تتمثل الورشة في نموذج الفصول الدراسية، الذي يجمع بين المحاضرات وجلسات الحوار والألعاب التفاعلية والمراجعات عبر الإنترنت والاختبارات التي تسهم في تعريف الطلاب بالمكونات الرئيسة للمركبات الفضائية والمزيد.

وبناءً على نتائج التقييم من الورشة الأكاديمية، سينتقل المتأهلون إلى المرحلة الثانية من البرنامج، التي تبدأ يوم 20 فبراير، وتستمر إلى التاسع من يونيو 2023، وتشمل ورشة العمل التطبيقية، حيث سيتم توزيع المشاركين في فرق مختلفة لتطوير مهمة فضائية، مع التوجيه والإرشاد من قبل الخبراء، بهدف تعريف المشاركين بالديناميكيات والتحديات التي تكون غالباً موجودة خلال عملية التصميم الأولية لأية مهمة فضائية.

ودعت الوكالة الكوادر المهتمة إلى أن التسجيل في البرنامج «مجاناً» عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/3Wa6c9z، علماً بأن آخر موعد للتسجيل سيكون في 15 يناير 2023، مشيرة إلى أن الحضور للمدة الكاملة من المرحلة الأولى على مدى الأسبوعين سيكون إلزامياً من الأحد إلى الخميس 8ص – 6م، والجمعة 8 ص – 1م، على أن يحصل جميع المشاركين في ورشة العمل الأكاديمية على شهادة من وكالة الإمارات للفضاء.

4 أهداف

حدّدت وكالة الإمارات للفضاء أربعة أهداف رئيسة لبرنامج التدريب المكثف «ورش العمل الفضائية»، تشمل دعم قطاع الفضاء الإماراتي من خلال بناء القدرات والمهارات للراغبين في العمل بهذا المجال، وكذلك دعم إعداد الكوادر المُؤهلة للمشاركة في المشروعات والبرامج الفضائية، إضافة إلى توفير فرص التعلم وممارسة الهندسة الفضائية لمجموعة واسعة من الأفراد المهتمين، وأخيراً، تسليط الضوء على الاعتبارات المهمة في تصميم وبناء الأنظمة الفضائية.