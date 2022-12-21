تدريب 3486 مشرفاً وعاملاً برأس الخيمة على «سلامة الغذاء»

أعلن قسم الرقابة الغذائية في إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة عن تدريب 3486 من المشرفين والعاملين في المنشآت الغذائية في الإمارة على سلامة الغذاء. وأوضح أنه في إطار الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وتطبيق القانون المحلي رقم 1 لعام 2020 بشأن تنظيم اعتماد مراكز التدريب والمدربين ومسؤولي سلامة الغذاء، فقد تم اعتماد وتدريب 3486 متدرباً من العاملين والمشرفين في المنشآت الغذائية بالإمارة، حيث إن المشروع يسعى لتعزيز وعي العاملين بأهمية السلامة الغذائية، وخلق مناخ صحي من الممارسات الغذائية السليمة في المنشأة الغذائية، وتعزيز ثقافة سلامة الأغذية، وزيادة وعي العاملين، وخفض الممارسات الصحية الخاطئة المتعلقة بتداول الأغذية.

وأضاف أن المشروع حقق أحد أهدافه الاستراتيجية بتزويد العاملين في المنشآت الغذائية بالمعرفة اللازمة لرفع مستوى سلامة الغذاء، والعمل على إحداث تغييرات جذرية في سلوك متداولي الأغذية، بحيث يكون الالتزام بمعايير صحة وسلامة الغذاء واشتراطات الجودة سلوكاً يومياً ومنهج حياة، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجامعة الأميركية برأس الخيمة، باعتمادها مركز امتحان حصرياً، يتم من خلاله إخضاع جميع المتدربين على برامج سلامة الغذاء للامتحان والفحص، بعد تلقيهم الدورات التدريبية المتخصصة، كما تم اعتماد شركات من القطاع الخاص مرخصة ومصرح لها لتقديم أنشطة التدريب.

وأشار إلى أن مشروع التدريب يستهدف متداولي الغذاء بصورة عامة، مع تخصيص برنامج منفصل لفئة مشرفي المنشآت الغذائية.

• المشروع يسعى لخلق مناخ صحي من الممارسات الغذائية السليمة في المنشأة الغذائية.