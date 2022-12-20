الطقس غداً غائم جزئيا بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف - متوسط ومضطرب شمالاً ومع السحب.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:37عند الساعة 00:36.

الجزر الأول عند الساعة 18:13 عند الساعة 04:54.

بحر عمان: خفيف - متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:01عند الساعة 07:30 الجزر الاول عند الساعة 13:50الثاني عند الساعة 02:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 18 75 30

دبي 28 20 70 25

الشارقة 28 15 75 25

عجمان 27 19 75 35

أم القيوين 28 13 75 25

رأس الخيمة 28 12 85 25

الفجيرة 25 21 70 35

العـين 28 17 70 30

ليوا 28 15 85 35

الرويس 24 17 80 55

السلع 25 15 80 50

دلـمـا 25 21 80 55

طنب الكبرى 26 20 80 45

طنب الصغرى 26 20 80 45

أبو موسى 26 20 80 45

