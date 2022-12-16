أحمد بن محمد: امتلاك إعلام قوي يعزّز فرص الريادة العالمية لدبي

استعرض سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعمال المجلسين الاستشاريين للنشر وصناعة المحتوى التابعين لمجلس دبي للإعلام، واطلع سموه على مقترحات المجلسين اللذين تأسسا بهدف مراجعة وتطوير استراتيجيات العمل ضمن مختلف قطاعات مؤسسة دبي للإعلام، سعياً للارتقاء بقدرات قنواتها التلفزيونية والإذاعية كافة، وكذلك مطبوعاتها الصحافية، ومنصاتها الرقمية، والتي تشكل مجتمعة منظومة إعلامية متكاملة تغطي مسارات العمل الإعلامي كافة.

وأكد سموه أهمية دور كل من المجلس الاستشاري لصناعة المحتوى والمجلس الاستشاري للنشر، في تقديم المقترحات والأفكار في ضوء دراسة موضوعية لقدرات إعلام دبي، بما يساعد على الوقوف بدقة على مناطق التطوير ووضع التصورات اللازمة لسرعة التدخل اللازم بسرعة التطور ذاتها في دبي وبما يراعي مكانتها التي تصدرت من خلالها مؤشرات التنافسية العالمية، مشدداً سموه على ضرورة أن يكون إعلام دبي دائماً في المقدمة يرصد ويحلل وينقل إلى العالم بوضوح ملامح التطور السريع الذي تشهده دبي المستقبل.

وقال سموه: «التميز الإعلامي اليوم له معايير جديدة وعلينا مراعاة تلك المعايير بل أن نكون مشاركين في صُنعها.. فامتلاك إعلام قوي ومنافس يعزّز فرص الريادة العالمية لدبي.. وفي عصر الميتافيرس وإنترنت الأشياء هناك قصص جديدة تروى بمنظور مستقبلي يتطلب مفاهيم جديدة وأفكاراً مبدعة ترسّخ ولاء المتلقي».

وحول أهم مسارات العمل التي سيركز عليها مجلس دبي للإعلام في المرحلة المقبلة ومن خلال المجلسين الاستشاريين التابعين له، قالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المري: «مع دخول دولة الإمارات الخمسين الثانية، نقف على أعتاب مرحلة تتطلب تطوير قدرات القطاعات كافة بأسلوب يواكب الطموحات الكبيرة التي حددتها القيادة لهذه الحقبة التنموية الجديدة، ولا شك أن الإعلام لابد أن يكون في مقدمة تلك القطاعات جاهزيةً واستعداداً، سواء من الناحية التقنية أو الإمكانات البشرية»، مؤكدة أن إعلام اليوم هو إعلام الإبداع في المحتوى والتميز في أسلوب نشره بتوظيف تقنيات العصر للوصول بصورة مؤثرة إلى أوسع دائرة من المتلقّين سواء في الداخل أو حول العالم، وهذا ما يسعى مجلس دبي للإعلام إلى تحقيقه.

وأضافت: «على إعلام دبي مسؤولية كبيرة كشريك في تمكينها من تبوؤ أعلى مراتب التنافسية، ولدينا مستهدفات واضحة تم صياغتها في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير جميع القطاعات الإعلامية ورفع كفاءتها، وصولاً إلى تحويل دبي إلى مركز رئيس لصناعة المحتوى في المنطقة والعالم في ضوء ما تمتلكه من عناصر تميّز أهلتها أن تكون عاصمة للإعلام العربي لعامين متتاليين».

وخلال الاجتماع قدم رئيس المجلس الاستشاري للنشر، سالم بطي باليوحة، عرضاً تناول فيه أهم ملامح قطاع النشر في إعلام دبي في المرحلة الراهنة، في ضوء عملية تقييم شاملة طالت المسارات كافة التابعة لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وتحليل مكامن القوة ونقاط التطوير، وكذلك تحديد الخطوط العريضة للجهود المطلوبة لتحديث قدراته بما يتماشى مع رؤية القيادة وينفّذ توجيهات رئيس مجلس دبي للإعلام، ويحقق مستهدفات الاستراتيجية العامة للمجلس.

وأكد باليوحة تصدُّر رفع مستوى مساهمة الكادر الوطني في إعلام دبي لمستهدفات تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة، وقال: «تولي القيادة اهتماماً كبيراً بزيادة مشاركة الكادر الوطني في شتى القطاعات، ومن هذا المنطلق، يُعني المجلس الاستشاري للنشر بإيجاد السبل الكفيلة بزيادة جاذبية القطاع للمواهب الإماراتية والكفاءات الوطنية الشابة وتقديم المقترحات اللازمة لتحفيزهم على الدخول إلى المجال الإعلامي، كذلك يعمل المجلس على وضع الأطر المتعلقة بالمحافظة على المواهب الوطنية وإعداد البرامج اللازمة لتطويرها والارتقاء بقدراتها المهنية، وبما يصب في نهاية المطاف في تحقيق الغايات العليا الرامية إلى الارتقاء بمنظومة إعلام دبي ضمن مساراتها كافة».

واستعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في قطاع الإعلام ونوعية البرامج والمبادرات اللازمة لاكتشاف وجذب تلك الكوادر وسبل تطويرها وصقل مواهبها وإمدادها بمقومات النجاح والتميز، حيث جرت مناقشة مجموعة من التوصيات في الشأن ذاته، وبما يتماشى مع توجهات دبي المستقبلية ويستلهم أهداف الأجندة الوطنية للدولة بشكل عام.

أحمد بن محمد:

• «في عصر الميتافيرس هناك قصص تروى بمنظور مستقبلي يتطلب مفاهيم جديدة وأفكاراً مبدعة».

منى المرّي:

• «نقف على أعتاب مرحلة تتطلب تطوير قدرات كل القطاعات بأسلوب يواكب الطموحات الكبيرة للقيادة».

تقييم المحتوى

قدّم نائب رئيس المجلس الاستشاري لصناعة المحتوى، محمود الرشيد، شرحاً حول ما أسفرت عنه عملية التقييم الأولية للمحتوى المُقدم عبر مختلف قنوات إعلام دبي، والتي أُجريت فور إعلان تشكيل المجلس، من أجل وضع تصورات للتطوير قائمة على استيعاب دقيق لمتطلبات الريادة الإعلامية المنشودة خلال المرحلة المقبلة.