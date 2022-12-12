"نقل عجمان" تطلق محفظة المشاريع المرنة

تبنت هيئة النقل بإمارة عجمان نموذج عمل جديد لمحفظة المشاريع المرنة مبني على أفضل الممارسات العالمية من معهد إدارة المشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية وممارسات إدارة المشاريع المرنة والمرونة المؤسساتية.

وأضافت المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالندب رشا خلف الشامسي:" أن نموذج العمل الجديد يرتكز على خدمة المتعامل وتوفير احتياجاته في تنفيذ المشاريع بشكل سريع ومرن لتحقيق أفضل النتائج وقياس أثر تطبيق في المشاريع القائمة واللاحقة".

وأشارت إلى أن هذا النموذج يسهم في إشراك كافة مؤسسات هيئة النقل بشكل سلس و مرن في ترتيب أولويات المشاريع وإمكانية التنفيذ خلال تخطيط وتنفيذ محفظة المشاريع، وذلك لتسليم المخرجات النهائية بشكل يرتكز على جهود فرق العمل المرنة والمبنية على مستهدفات واضحة ونتائج سريعة.

وأكدت الشامسي:" أن هذه الخطوة من الخطوات الطموحة التي تسهم في تطوير المرونة المؤسساتية للهيئة وجعل خدمة المتعاملين في قلب نموذج عمل محفظة المشاريع لتحقيق النتائج المرجوة والمرونة المطلوبة".