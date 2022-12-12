تطبيق

أفاد قارئ بأنه لم يتمكن من تجديد ملكية مركبته عبر تطبيق هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، إذ حاول إدخال البيانات الخاصة المطلوبة مرات عدة، وفي كل مرة تظهر له بعض خانات المعلومات باللون الأحمر، بما يشير إلى أنها مطلوبة، على الرغم من كتابتها بدقة، ودعا إلى تبسيط التطبيق لتتمكن أكبر شريحة من الاستفادة منه.

رقابة

طالب أولياء أمور طلبة بتشديد الرقابة على الدارسين اليافعين في المدارس، لمنع انتشار «السيجارة الإلكترونية» والتدخين بينهم، إضافة إلى ضرورة اضطلاع المدارس بدورها في توعية الطلبة بمخاطر التدخين.

رسوم

لاحظ أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة، أن بعض المدارس تبالغ في الرسوم المفروضة مقابل الأنشطة الترفيهية أو الرحلات العملية، إذ تعد الرسوم المطلوبة أعلى بكثير من الكلفة الحقيقية لتلك الأنشطة، مطالبين بالابتعاد عن التجارة في الأنشطة العلمية والترفيهية.

تاكسي

طالب قراء الجهات المعنية بالتعميم على سائقي التاكسي بضرورة تجنب التوقف المفاجئ لتحميل الركاب، والذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع حوادث.

تطبيقات

اقترح مقيمون متعاملون مع شركات الاتصالات في الدولة، فتح جميع تطبيقات المحادثات بالفيديو المتاحة، والاكتفاء برسوم الباقات التي تفرضها عليهم، خصوصاً أن هذه التطبيقات أصبحت متاحة في البلدان التي يتواصلون معها بشكل مستمر، ما يسهّل عليهم التواصل مع ذويهم وأقاربهم.

احتيال

جدد قراء التحذير من الأساليب الذكية للاحتيال الإلكتروني التي يمارسها محتالون من خارج الدولة، في محاولتهم للحصول على البيانات البنكية للضحايا، لاسيما أن بعضاً منهم أصبح لا يتردد في انتحال صفة مؤسسات سيادية كبرى لإقناع الضحايا بالتعامل معه.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

sekeek@emaratalyoum.com