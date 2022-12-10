رئيس الدولة يصدر 3 مراسيم اتحادية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ثلاثة مراسيم اتحادية، أمس، شملت تعييناً وترقية ونقلاً، فقد أصدر سموه مرسوماً اتحادياً

بترقية خليل إبراهيم خوري، وتعيينه وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وبدرجة وكيل وزارة.

تولى خليل خوري، منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، وشغل خلال مسيرته المهنية مناصب عدة، حيث عمل مديراً لإدارة مراكز الخدمة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومديراً لإدارة تراخيص العمل، ونائباً لمدير وحدة الإنتاج.

ويمتلك أيضاً خبرة في العمل الحكومي تمتد إلى نحو 29 عاماً، حيث عمل في مجالات تطوير أنظمة وسياسات سوق العمل، والتخطيط والتميز المؤسسي، والاستراتيجية وإدارة التغير، وخدمة المتعاملين، وقاد عدداً من المشاريع الوطنية كمنظومة خصخصة خدمات الموارد البشرية، وتطوير مشروع خدمات تدبير وتسهيل، وقانون العمالة المساعدة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة ساوث إيسترن في الولايات المتحدة الأميركية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بنقل محمد حمزة القاسم، من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعيينه مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بدرجة وكيل وزارة.

شغل محمد القاسم خلال مسيرته المهنية والعملية عدداً من المناصب، حيث عمل مديراً لإدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومدير إدارة شؤون المجالس بمكتب العلوم المتقدمة، ومديراً لتطوير المكامن في شركة بترول أبوظبي الوطنية، أدنوك البرية، كما عمل قائد مشروع بشركة توتال.

وقد قاد القاسم بخبرته عدداً من المشاريع الحكومية، وبخاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، منها تطوير وإطلاق استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبرنامج تقييم النضج الرقمي لدى الشركات الصناعية، وبرنامج رواد الصناعة في دولة الإمارات، وهو حاصل على درجة الماجستير في هندسة المكائن وعلوم الأرض من المعهد الفرنسي للبترول، والبكالوريوس في الهندسة الجيوتقنية من جامعة واترلو بكندا.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بتعيين فراس عبدالكريم حسن الرمحي، مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

تولى فراس الرمحي خلال مسيرته المهنية وخبرته الممتدة لأكثر من 26 عاماً عدداً من المناصب في المجال المالي، حيث يتمتع بخبرة في إدارة الأصول وتمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، وقد شغل منصب رئيس تنفيذي في شركة أبوظبي للاستثمار، وكان مستشاراً لرئيس مجلس إدارة مصدر.

وشغل أيضاً منصب رئيس الدائرة المالية بمركز خدمات المزارعين، ونائب رئيس تنفيذي لشركة كاب إم للاستثمارات.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (تخصص تمويل) من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة الأميركية.