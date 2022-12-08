مياه

جدد سكان بمنطقة البستان في عجمان مطالبتهم الجهات المختصة، بحل جذري لمشكلة انفجار ماسورة مياه بشكل متكرر بالقرب من أبراج أورينت، ما يتسبب في غمر المنطقة بالمياه.

محطة

لاحظ زوار لمنطقة المدارس في الشارقة، البدء في إنشاء محطة جديدة للتزود بالوقود، ما يعد خدمة جيدة لسكان المنطقة، وزوّار المدارس، لعدم وجود محطة قريبة في تلك المنطقة.

ازدحام

أثنى ذوو طلبة بمدارس في منطقة الورقاء على الجهود التي تبذلها شرطة دبي، لتنظيم حركة السير والمرور في الشوارع المؤدية إلى المدارس، خلال فترة الذروة صباحاً، لافتين إلى أن الإجراءات التي طبقتها أسهمت في تخفيف الازدحام، وتكدس المركبات.

صيانة

انتقد متعامل كثرة الأعطال في منزل استأجره حديثاً، حيث إن شركة التأجير التي تدير أيضاً وحدة متخصصة بالصيانة، تجاهلت إجراء عمليات الصيانة اللازمة أساساً قبل انتقاله للمنزل، مشيراً إلى أن بعض مشكلات الصيانة، لاتزال قائمة منذ أكثر من شهرين.

سرعة

اشتكى سكان في ضواح سكنية السرعات الكبيرة لآليات «سكوتر» الكهربائية على الأرصفة، التي يستخدمها العديد من المشاة، مع غياب تام لمعايير السلامة الواجب اتباعها عند قيادة هذه الآليات.

تكييف

لاحظ متسوقون برودة الأجواء داخل بعض مراكز التسوق، خصوصاً مع اعتدال درجات الحرارة، مقترحين إعادة تعيين درجات حرارة أنظمة تكييف الهواء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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