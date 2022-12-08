حاكم الشارقة يوجه إلى البدء بالمرحلة الثالثة من منظومة التأمين الصحي

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالبدء بالمرحلة الثالثة من منظومة التأمين الصحي، والتي تشمل إضافة والدَي الموظف المواطن في حكومة الشارقة وشرطة الشارقة، وشمول العلاج المجاني بمستشفى الجامعة لكل مواطني الشارقة، من عمر 55 سنة فما فوق.

جاء ذلك خلال لقاء سموه صباح أمس، عدداً من رؤساء الدوائر الحكومية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

وسيبلغ عدد المستفيدين من المرحلة الثالثة لمنظومة التأمين الصحي أكثر من 50 ألف مستفيد من مواطني إمارة الشارقة، وتأتي بعد المرحلة الأولى التي شملت توفير التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة، والمرحلة الثانية التي تم فيها توفير العلاج المجاني لكبار السن في مستشفى الجامعة بالشارقة.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية التي من شأنها تطوير الخدمات، وتوفير سبل الحياة الكريمة، من خلال العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

كما تناول اللقاء الحديث حول سياسات الموارد البشرية، وتوفير الوظائف للمواطنين من أبناء إمارة الشارقة وبناتها، مؤكداً سموه أولوية ملف التوظيف لديه، ومتابعته المباشرة لتوفير فرص وظيفية أكبر، وتعزيز العيش الكريم لدى الأسرة في الشارقة.

وقالت رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة عفاف المري، عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبــــــــث عبر هيـــــــئة الإذاعـــــة والتلفـــــــزيون في الشارقة، إن المرحلة الثالثة شملت فئتين؛ الأولى هي التأمين الصحي لوالدي وأبناء الموظفين العاملين في حكومة الشارقة المواطنين، أما الفئة الثانية، وهي شمول التأمين الصحي لمن تجاوز الـ55 عاماً بمستشفى الجامعة من مواطني الإمارة، سواء أكان منتفعاً من الإعانة الاجتماعية أو غير منتفع، كما تشمل موظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة، وسيشمل ذلك أكثر من 30 ألف شخص ممن لم يشملهم التأمين سابقاً.

وأكدت أنه يجري العمل على دراسة الأعداد والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالتأمين، وجار الحصر بصورة مدروسة عن طريق هيئة الشارقة الصحية، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية بالإمارة، حيث يُتاح العلاج المجاني لمن هم فوق سن الـ55، مشيرة إلى أنه كان يتم منح خصم بنسبة 50% في السابق، أما حالياً فأضحى العلاج مجاناً.

من جانبه، قال رئيس هيئة الشارقة الصحية الدكتور عبدالعزيز المهيري، إنه فيما يخص الفئة الأولى، والتي تشمل والدي موظفي حكومة الشارقة من المواطنين، فسيتم التواصل معهم من خلال «الموارد البشرية» في الدوائر التي يعملون فيها.

وأضاف المهيري: «أما الفئة الثانية التي تضم المواطنين من عمر 55 عاماً فما فوق، فيرجى منهم إرسال صور من خلاصة القيد، والهوية، وصورة شخصية، عبر رقم (واتس أب) (0507856717)، وسيتم تفعيل التأمين عبر بطاقة الهوية مباشرة».

• اللقاء تناول الحديث حول سياسات الموارد البشرية، وتوفير الوظائف للمواطنين من أبناء إمارة الشارقة وبناتها.