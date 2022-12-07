حملة للتوعية بحقوق العاملين في القطاع الخاص وفق «نافس»

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن برنامج «نافس» خطوة رائدة من حكومة دولة الإمارات نحو تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية للعمل في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز برنامج «نافس» أنه جاء شاملاً ومتكاملاً من حيث التركيز على طرح برامج دعم متعددة الجوانب والأهداف، حيث تسهم هذه البرامج في إكساب المواطنين الخبرات والمهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف، كما تقدم مسارات مهنية وأكاديمية تضمن لمنتسبيها فرصاً واعدة في المستقبل.

وقالت الهيئة إنه ضمن جهودها لتعزيز هذه الخطوة الرائدة، ستسعى من خلال حملة التوعية التي تنفذها خلال ديسمبر الجاري إلى توعية المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص بحقوقهم والتزاماتهم التأمينية ضمن هذا الإطار، خصوصاً أن الهيئة قد تلقت عبر مراكز الاتصال العديد من الاستفسارات حول التسجيل في الهيئة من قبل العاملين حديثاً في القطاع الخاص بعد التسجيل في «نافس»، وهو ما يؤكد التبعات الإيجابية للمشروع، وحرص المواطنين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم ضمن هذه المبادرة.

وذكرت أن حملة الهيئة ستركز على مسؤولية جهات العمل الخاصة والتزاماتها، لذا سيكون من المفيد أن تقدم الهيئة كل المعلومات التي تتعلق بالتسجيل والاشتراك عن المؤمن عليهم وشروط خضوع جهات العمل لأحكام القانون، لتجنب أي مخالفات قد تنشأ نتيجة عدم العلم بأحكام القانون في ما يختص بهذا الإطار.

• الحملة تركز على مسؤولية جهات العمل الخاصة والتزاماتها.