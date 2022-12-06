رئيس الدولة يستقبل قيادات وكالات الفضاء العالمية المشاركين في "حوار أبوظبي للفضاء"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها في قطاع الفضاء، وكفاءاتنا الوطنية قادرة على بلوغ أعلى المراتب في هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة، لما يمتلكه من فرص اقتصادية وعلمية حقيقية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البحر اليوم - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - قيادات وكالات الفضاء العالمية المشاركين في " حوار أبوظبي للفضاء " الذي اختتم فعالياته اليوم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان " إن دولة الإمارات ستواصل دعم قطاع الفضاء وتأهيل الكوادر الوطنية على أعلى المستويات لتعزيز تنافسيتها في القطاع بالتعاون مع الشركاء في العالم بما يعود بالخير على البشرية جمعاء".

وأضاف سموه " أن لدينا ثقة في أبناء الإمارات ورهاننا عليهم ناجح فهم يمتلكون الإرادة والطموح في مجال استكشاف الفضاء والمساهمة البناءة مع شعوب العالم لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وقد استقبل سموه كريستيان هولي هانسن المدير العام لوكالة الفضاء النرويجية (NOSA)، وريكاردو كوندي رئيس وكالة الفضاء البرتغالية، والدكتور هيروشي ياماكاوا رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وسردار حسين يلدريم مدير وكالة الفضاء التركية، والدكتور روبن جيس مدير معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، والدكتور سانغ ريول لي رئيس المعهد الكوري لأبحاث الفضاء، وهيرفي ديري الرئيس والرئيس التنفيذي لـ "تاليس إلينا سبيس".

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. مؤسسي الشركات الإماراتية الناشئة في قطاع الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة وحث سموه الجميع على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بقطاعنا الفضائي ومواصلة مسيرة النجاح التي تحققت خلال وقت قياسي بما يعزز من مكانة دولة الإمارات وحضورها الدولي في هذا القطاع الحيوي الطموح.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان

عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

كما حضره .. معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي "كوبوس" وسعادة سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وسعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد و الصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع وسعادة ابراهيم القاسم نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء