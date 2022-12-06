محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة “محمد بن راشد للمعرفة”..

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على “تويتر”: كرمنا اليوم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة.. الدكتور شانغ الذي ساهم في اكتشاف التركيبة الجينية لكوفيد-19، ومنتدى لينداو للفائزين بجائزة نوبل، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"… مشاريع علمية ومعرفية أثْرت مسيرة البشر العلمية وأثَّرت فيها.