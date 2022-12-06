بلدية الشارقة: 9 اشتراطات ومعايير صحية رئيسة لأحواض السباحة بالفنادق

حددت بلدية مدينة الشارقة 9 معايير واشتراطات صحية رئيسة لأحواض السباحة في الفنادق، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على الصحة العامة لمستخدمي أحواض وبرك السباحة.

وأشارت البلدية إلى أنها نظمت زيارات تفتيشية دورية على المنشآت الفندقية للتأكد من التزام المسابح فيها بكافة المعايير والاشتراطات الصحية التي حددتها لتنظيم عمل هذه المنشآت بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة لمستخدمي أحواض وبرك السباحة، كما تعمل البلدية على سحب عينات من مياه هذه الأحواض للتأكد من مطابقتها للمعاير المطلوبة.

وتفصيلاً، ذكرت رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية مدينة الشارقة رقية إبراهيم، أن البلدية حددت 9 معايير واشتراطات صحية رئيسة لأحواض السباحة في الفنادق تشمل نظافة الحوض أو البركة وعدم وجود أي آثار للطحالب فيها، وتوفير حمامات للاستحمام قبل النزول إلى البركة ودورات مياه بعدد مناسب، ووجود غرفة ملحقة ببركة السباحة مجهزة بمعدات تنقية المياه والاهتمام بصيانتها، وتوفير غرف لتبديل الملابس مزودة بخزائن، وفني ومنقذ دائم على دراية بالإسعافات الأولية للإشراف على البركة والرواد، فضلاً عن توفير وسائل وأدوات الإنقاذ الخاصة بالمسبح، وجهاز أو أداة لقياس نسبة الكلور/البروم والحامضية مع سجل خاص لتدوين زمن القراءة اليومي والنسب، وصيانة الجدران والسيراميك والأرضيات، ونظافة جميع الأدوات والفوط المستخدمة، بالإضافة إلى بنود واشتراطات أخرى.

وأوضحت رئيس قسم الرقابة الصحية، أن البلدية نفذت منذ بداية العام حوالي 200 زيارة لأحواض السباحة في الفنادق تم خلالها التأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية، وأخذ عيّنات من أحواض السباحة لفحصها بمختبر البيئة والمواد الاستهلاكية بالبلدية، للتأكد من صلاحية الماء للسباحة حيث بلغ عدد الأحواض التي تم أخذ عينات منها 100 حوض تقريباً.