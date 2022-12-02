مزارعون مواطنون: منتجاتنا تحقق الأمن الغذائي

نجح مزارعون مواطنون في إنتاج خضراوات وفواكه عضوية، وعسل نحل عالي الجودة، إضافة إلى منتجات ألبان ودواجن، جميعها بأيادٍ إماراتية، مؤكدين أن الأمن الغذائي لبلادهم سيتحقق بأيديهم، بفضل دعم القيادة لهم.

وقال مواطنون مشاركون في سوق المزارعين بدبي لـ«الإمارات اليوم»، إنهم عملوا على دراسة إمكانية زراعة الخضراوات والفواكه في البيئة المحلية، ونجحوا في زراعة نباتات تزرع للمرة الأولى في الدولة، الأمر الذي مكنهم من إنتاج محاصيل وثمار إماراتية خالصة، تنافس في جودتها أفضل الثمار في العالم.

وأكدت بلدية دبي أنها قدمت كل التسهيلات للمواطنين المشاركين في المبادرة، ووفرت لهم منصات مجانية، ودعماً لوجستياً، مثل التسويق لمنتجاتهم، فضلاً عن إشراك أصحاب مشروعات منزلية في المبادرة، لافتة إلى أن مبادرة «سوق المزارعين»، منصة زراعية اجتماعية واستثمارية مجانية، تهدف إلى جمع المزارعين المواطنين في مكان واحد، لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية مباشرة إلى المستهلكين.

وقال المزارع طارق عبدالله الفلاسي، إنه حرص على تنويع المحاصيل الزراعية في مزرعته، ونجح في إنتاج «باذنجان وليمون وبصل ونعناع وجرجير وكزبرة وبقدونس» بجودة عالية، مؤكداً أن أرض الإمارات خصبة وصالحة لكل أنواع المحاصيل، مشيراً إلى أنه ينوي زراعة أنواع لم تزرع في الدولة من قبل، لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد بأيادي أبنائه.

من جهته، أفاد المواطن بخيت محمد المقبالي، بأن أرض الإمارات خصبة، وتعطي محاصيل ومنتجات تنافس مثيلاتها المستوردة في الجودة، موضحاً أنه ينتج الرطب والفواكه والخضراوات وعسل النحل، جميعها من خير الإمارات، وبأيادي أبناء الإمارات.

وقال إن الأمن الغذائي سيتحقق بأيادي أبناء الإمارات، بدعم القيادة لهم، مثمناً دور بلدية دبي في توفير منصة مجانية لهم لعرض منتجاتهم.

وأكدت المواطنة نعيمة محمد علي، أنها تقدم لمجتمعها منتجات ألبان ودواجن، إضافة إلى الزعفران، موجهة الشكر لبلدية دبي على دعمها، وإتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين المواطنين لعرض منتجاتهم.

وذكر المواطن خالد محمد الكعبي، أنه يشارك بأنواع مختلفة من العسل الإماراتي عالي الجودة، وذي الفوائد الصحية العالية، لافتاً إلى أن الزراعة المحلية تشهد نمواً وازدهاراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، بفضل الدعم الحكومي لها، كما أنها تنافس المنتجات المستوردة بشكل كبير، مؤكداً أن الأمن الغذائي للبلاد سيتحقق بأيادي أبناء البلاد.

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«بطيخ أصفر»

أفاد المواطن خلفان محمد النعيمي، بأنه نجح في زراعة وإنتاج نوع نادر من البطيخ «الأصفر»، مؤكداً أنه قرر مواجهة التحديات التي تفرضها الطبيعة والمناخ، وزراعة فواكه نادرة، ليتمكن في النهاية من تقديم محصول عالي الجودة للمجتمع، ينافس أفضل المنتجات في العالم.

وقال إن المواطن الإماراتي يتغلب على التحديات بالعلم والدراسة، مؤكداً أن الأمن الغذائي للبلاد سيتحقق بأيادي أبنائها، داعياً كل من يرغب في خوض تجربة الزراعة إلى الإقبال عليها دون تردد، للإسهام في دعم الاستراتيجية الوطنية للبلاد.

خلفان محمد النعيمي.