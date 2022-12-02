طقس غائم جزئيا وفرصة سقوط أمطار خفيفة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون شمالية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ولفت المركز - في نشرته اليومية - إلى أن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:45 والثاني عند الساعة 21:24 والجزر الأول عند الساعة 15:59 والثاني عند الساعة 03:23 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:04 والثاني عند الساعة 06:19 والجزر الأول عند الساعة 12:39 والثاني عند الساعة 00:26.