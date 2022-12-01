حاكم عجمان: مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن ذكرى عيد الاتحاد تعزز روح الاتحاد في نفوسنا وتجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة والمواقف المشهودة وقوة الإرادة، وشموخ العزيمة ورسوخ القناعة.

وقال سموه: «نستذكر سيرة آبائنا المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني الاتحاد ومؤسس الدولة، ومن بعده فقيد الوطن الغالي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي رحل عنا تاركاً وراءه إرثاً وطنياً فريداً من إنجازات وأعمال ومبادرات سامية شهدتها الدولة في ظل حكمه وقيادته، فقد كان رحمه الله رمزاً للمحبة والتسامح والكرم والعطاء، أحب أبناء شعبه فأحبوه، وأكرمهم، ومنحهم من المودة والخير الذي أنعمه الله على بلادنا الحبيبة، فسجلت ذاكرة الوطن في صفحات التاريخ الإماراتي إنجازات خليفة وعطاءه وقلبه الكريم، نسأل الله أن يكرم مثواه ويرزقه الفردوس الأعلى».

وأكد سموه أن «الثاني من ديسمبر تاريخ مسطر بمداد من نور وحب خالص وسعي مبارك إلى منح الإنسان حقه في عيش حياة كريمة على أرض طيبة تعطيه ويعطيها من بذل وعمل وعلم نافع ووفاء صادق وسعي دائم إلى الارتقاء باسم الوطن في كل مجالات الحياة وإعلاء راية الإمارات أمام العالم، وإبراز الهوية الوطنية الأصيلة والثقافة الإماراتية الفريدة».

كما أكد سموه أن «قيادتنا الرشيدة تفخر ببناة اتحاد دولتنا وصناع نهضتنا الحديثة وتضع الوطن في حدقات عيونها، وتخلص النية في كل عمل ترجو من ورائه رفعة الوطن وعزة المواطن بعزيمة لا تلين ويقين لا يتزعزع وثقة مطلقة وعطاء لا يتوقف، فقد أدرك القادة منذ قيام الاتحاد بفضل حكمتهم ورؤيتهم السديدة أن الأوطان لا تبنى إلا بأيدي أبنائها.. فكان الهدف الأول هو بناء الإنسان وتسليحه بسلاح العلم والمعرفة مع حفاظه على قيمه الإسلامية والعربية وقامت الدولة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن وتوفير السكن ودور التعليم والمستشفيات الحديثة والخدمات الاجتماعية والثقافية حتى يعيش شعبنا العزيز في بيئة صالحة للعمل والإبداع والإتقان».

وأضاف سموه أن «الاتحاد أمانة في أعناقنا، شيّده المؤسسون وصانه المخلصون وعلى خطاهم سائرون لتظل راية الإمارات عالية شامخة رمزاً للعز والوفاء وصون كرامة الإنسان، وذلك بعون الله تعالى ثم بفضل القادة وأبناء وبنات الإمارات.. وفق الله قيادتنا للمضي قدماً في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة ، وحفظ الله الإمارات قيادة وحكومة وشعباً.. وكل عام وأنتم بخير».