"اليونسكو" تدرج حرفة "التلي" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي

أدرجت اللجنة الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي اليوم، إبَّان اجتماعها الذي عُقد في مدينة الرباط المغربية. بإدراج حرفة "التلي" الإماراتية في قائمة التراث الثقافي غير المادي.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، يسعدنا الإعلان عن إدراج حرفة التلي على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال الاجتماع السابع عشر للجنة الدولية الحكومية للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، الذي عُقد في مدينة الرباط المغربية، وذلك كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".