ميثاء الشامسي : في عيد الاتحاد الـ51 يزداد الوطن شموخاً ورسوخاً

أكدت وزيرة دولة الدكتورة ميثاء سالم الشامسي أن دولة الإمارات تواصل مسيرة الخير والنماء والازدهار في عيد الاتحاد الـ51.

وقالت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي في كلمة له في هذه المناسبة " عيد الوطن، عيد الشعب، 51 عاماً على قيام دولتنا الغاليه، 51 عاماً من الإنجازات العظيمة الذي بدأها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله” وأخوه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،"رحمه الله" وإخوانهم الأباء المؤسسون .

وأضافت : "دامت الامارات في عز ورخاء ومسيرة ظافرة تجاوزت كل التوقعات في ظل قيادة جعلت المواطن أولويتها، وكرامته وعزه تاج انجازاتها".

وأكدت أن الأجيال تتوالى والاتحاد يقوى ويزداد شموخاً عاماً بعد عام وعلى النهج ذاته واصل المسيرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" فكانت مرحلة زاهرة في التمكين والتطور والنماء وها هي الآن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تتألق عالمياً وتزهو بكل معطياتها، يسانده أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الامارات ، وأولياء العهود.. قيادة فذه وجهود مستمرة وعطاء لا ينضب" .

وقالت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي في ختام كلمتها : ها هو شعب الامارات مواطنين ومقيمين يشاركون القيادة مسيرتها ويتسابقون إلى خدمة الوطن الغالي في ظل تلاحم منشود وولاء نفخر به حفظ الله الإمارات قيادة وشعباً".